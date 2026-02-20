Miller Bolaños volverá a Emelec con un contrato especial y con un ajuste salarial en el 2026

Miller Bolaños tendrá una nueva oportunidad en Emelec. En las redes sociales del 'Bombillo' se publicó una fotografía de Bolaños en un entrenamiento y Christhian Noboa anunció que el jugador tendrá un contrato especial y un ajuste salarial para la temporada 2026. Bolaños regresa luego de que salió del equipo por indisciplina.

Emelec confirmó la continuidad de Bolaños tras firmar un nuevo contrato. El fichaje se dio a pesar de las restricciones administrativas. El acuerdo fue gestionado por Cristhian Noboa junto a José David Jiménez.

Noboa explicó que la negociación resultó breve y directa, centrada en la intención del atacante de continuar en el club guayaquileño. "Nosotros nos sentamos a conversar 10 minutos. Fui abierto y frontal con él y entendió la situación. Aparte, él quiere jugar en el club y nosotros queremos que él juegue", declaró el exvolante de Emelec y aspirante a dirigente sobre el acercamiento con el delantero.

Puntualizó que el entendimiento se concretó rápidamente debido a la disposición del jugador. "Lo resolvimos en 10 minutos. Fue fácil, él me dijo que el dinero es importante, pero hoy por hoy, la camiseta pesa más. Continuará por dos años más", afirmó sobre el nuevo vínculo con Emelec.

La permanencia del futbolista implica un ajuste económico. El delantero había firmado previamente otro contrato bajo una administración anterior, pero la llegada de nuevas autoridades obligó a renegociar las condiciones para adaptarlas a la realidad financiera institucional.

La reducción salarial forma parte de un plan interno que busca estabilizar la economía del club. La dirigencia implementó esta política como mecanismo para ordenar compromisos y avanzar en la regularización administrativa que permita inscribir jugadores.