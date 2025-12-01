Cambiar de 32 a 48 equipos en el Mundial 2026: la ingeniosa y millonaria jugada de la FIFA

Presidente de la FIFA, Gianni Infantino presente en el sorteo de los repechajes para el Mundial 2026.

El Mundial de fútbol 2026 es la gran apuesta económica de la FIFA y de su presidente Gianni Infantino. El formato cambió y habrá más partidos, más equipos y, por supuesto, más ingresos. La expansión arrojó resultados inmediatos: solo en marketing, se estima que habrá ingresos por USD 2.693 millones.

Esta Copa es especial, diferente. FIFA decidió ampliar el número de selecciones participantes de 32 a 48. Ya no habrá 64 partidos, sino 104. Más partidos y la participación de más selecciones genere más dinero por concepto de los derechos de televisión y también por la captación de nuevos patrocinadores.

FIFA proyectó para el ciclo 2023-2026 unos ingresos récord que alcanzaron los USD 11.000 millones, un incremento de USD 3.500 millones más que lo que se alcanzó en el ciclo 2018-2022, que incluyó la Copa del Mundo de Catar 2022.

El balón oficial de la Copa del Mundo, el Trionda, en la sede de la FIFA en Zúrich. AFP

La Copa del Mundo 2026, será el negocio más grande de la FIFA, con un impacto económico global de USD 8 000 millones de acuerdo a un informe realizado por el órgano rector del fútbol global y la Organización Mundial de Comercio. En las ciudades sede de la Copa, la estimación de recursos está entre los USD 150 millones y los USD 700 millones.

Probar un nuevo formato siempre implica un riesgo, pero la FIFA apostó por países con infraestructura, con músculo económico y con experiencia en la organización de Copas del Mundo. Estados Unidos fue sede en 1994; México recibió las Copas de 1970 y 1986 y Canadá es un mercado emergente del deporte.

De acuerdo con Forbes México, recopilando datos de Sport Business, América del Norte aporta con el 25% de los patrocinios deportivos del mundo. En Estados Unidos, México y Canadá, se invierten más de USD 40.000 millones en inversión publicitaria de radio, TV, prensa y publicidad en espacios deportivos.

Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina, se apresta a jugar su última Copa del Mundo Conmebol

Los países sedes tienen tradición en los Mundiales y además cuentan con infraestructura de primera. La media de aforo de las 16 sedes mundialistas del 2026 es de 60.000 aficionados, con lo cual la FIFA se asegura mayor venta de entradas y los llamados paquetes de hospitalidad, de acuerdo con un reporte de Valora Analitik. La proyección de ingresos es de USD 3.000 millones.

De acuerdo con Valora, en el condado de Los Ángeles, en donde se jugarán varios partidos, el impacto económico alcanzará los USD 594 millones. En cambio, en Ciudad de México se hizo una proyección de recibir hasta 5,5 millones de turistas, más de un tercio de los visitantes anuales de la ciudad.