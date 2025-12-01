Corea y Japón 2002 fue el primer Mundial al que Ecuador asistió a aprender con el 'Bolillo' Gómez

Fuimos debutantes y todo fue nuevo. La bandera tricolor flameaba y las notas del Himno Nacional sonaban entre lágrimas. El DT colombiano Hernán Darío Gómez resumió en una frase lo que representó estrenarse en el Mundial de Corea Japón 2002. A esa cita fuimos a 'aprender'.

Después de 23 años, Ecuador se prepara para un nuevo sorteo. Pero al ser la quinta participación de la Tri en un Mundial, la experiencia es distinta. El viernes 5 de diciembre del 2025 se realizará el sorteo para la cita mundialista del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Usted podrá seguir la transmisión del sorteo en directo por la señal de Teleamazonas y Teleamazonas.com. El canal de la familia ecuatoriana llevará las emociones de la fiesta del Mundial. Se volverán a vivir las emociones de saber quiénes serán los rivales de la Tri.

En el Mundial de Corea y Japón 2002 Todo fue nuevo para Ecuador. En aquella ocasión, la Tri integró el grupo G junto con Italia, México y Croacia. Aunque quedó eliminado en la fase de grupos, el equipo consiguió un triunfo histórico ante Croacia por 1‑0, anotando sus primeros goles en un Mundial gracias a Agustín Delgado y Édison Méndez.

Este resultado fue más que un simple marcador, fue el claro ejemplo de que Ecuador podía competir al más alto nivel y marcar a selecciones europeas.

El once titular de Ecuador en su primera cita mundialista fue con: José Francisco Cevallos, Ulises de la Cruz, Iván Hurtado, Augusto Poroso, Raúl Guerrón, Édison Méndez, Marlon Ayoví, Alfonso Obregón, Cléber Chalá, Carlos Tenorio y Agustín Delgado

Ecuador llevó a la primera cita Mundialista a una selección con poca exposición internacional. Apenas cinco jugadores jugaban en clubes del extranjero. Estos eran: Ulises en el Hibernian de Escocia, Alex Aguinaga en el Necaxa de México junto a Agustín Delgado, Cléver Chalá en el Southampton de Inglaterra e Iván Kaviedes en el Real Valladolid de España.

La FIFA resalta la participación resaltando que Ecuador debió esperar 72 años para disputar su primera Copa Mundial: en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Corea y Japón 2002 finalizó en la segunda colocación, por delante de Brasil, Paraguay y Uruguay y apenas por detrás de la Argentina de Marcelo Bielsa

"No fue sencillo el camino mundialista, emparejados en el Grupo G con México, Italia y Croacia. El debut fue con derrota por 2-0 ante la Italia de Christian Vieri, autor del doblete. En la segunda jornada, pese a estar ganando desde los cinco minutos con el tanto de Agustín Delgado, México remontó y celebró gracias a los goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado", resume el ente rector del fútbol.

Y añadió algo más: "En la última fecha se dio el lujo de sumar de a tres con el tanto de Édison Méndez ante Croacia, tres puntos que no le alcanzaron para clasificar a la próxima ronda en un grupo muy parejo en el que avanzaron mexicanos e italianos".