Corea y Japón 2002 fue el primer Mundial al que Ecuador asistió a aprender con el 'Bolillo' Gómez
La primera vez que sonó el Himno Nacional, el primer gol anotado en un Mundial... Todo fue nuevo en el debut de Ecuador en el Mundial 2022.
Edison Méndez, volante mundialista de Ecuador en el 2002.
Actualizada:
01 dic 2025 - 10:52
Fuimos debutantes y todo fue nuevo. La bandera tricolor flameaba y las notas del Himno Nacional sonaban entre lágrimas. El DT colombiano Hernán Darío Gómez resumió en una frase lo que representó estrenarse en el Mundial de Corea Japón 2002. A esa cita fuimos a 'aprender'.
Después de 23 años, Ecuador se prepara para un nuevo sorteo. Pero al ser la quinta participación de la Tri en un Mundial, la experiencia es distinta. El viernes 5 de diciembre del 2025 se realizará el sorteo para la cita mundialista del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
En el Mundial de Corea y Japón 2002 Todo fue nuevo para Ecuador. En aquella ocasión, la Tri integró el grupo G junto con Italia, México y Croacia. Aunque quedó eliminado en la fase de grupos, el equipo consiguió un triunfo histórico ante Croacia por 1‑0, anotando sus primeros goles en un Mundial gracias a Agustín Delgado y Édison Méndez.
Este resultado fue más que un simple marcador, fue el claro ejemplo de que Ecuador podía competir al más alto nivel y marcar a selecciones europeas.
El once titular de Ecuador en su primera cita mundialista fue con: José Francisco Cevallos, Ulises de la Cruz, Iván Hurtado, Augusto Poroso, Raúl Guerrón, Édison Méndez, Marlon Ayoví, Alfonso Obregón, Cléber Chalá, Carlos Tenorio y Agustín Delgado
Ecuador llevó a la primera cita Mundialista a una selección con poca exposición internacional. Apenas cinco jugadores jugaban en clubes del extranjero. Estos eran: Ulises en el Hibernian de Escocia, Alex Aguinaga en el Necaxa de México junto a Agustín Delgado, Cléver Chalá en el Southampton de Inglaterra e Iván Kaviedes en el Real Valladolid de España.
La FIFA resalta la participación resaltando que Ecuador debió esperar 72 años para disputar su primera Copa Mundial: en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Corea y Japón 2002 finalizó en la segunda colocación, por delante de Brasil, Paraguay y Uruguay y apenas por detrás de la Argentina de Marcelo Bielsa
"No fue sencillo el camino mundialista, emparejados en el Grupo G con México, Italia y Croacia. El debut fue con derrota por 2-0 ante la Italia de Christian Vieri, autor del doblete. En la segunda jornada, pese a estar ganando desde los cinco minutos con el tanto de Agustín Delgado, México remontó y celebró gracias a los goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado", resume el ente rector del fútbol.
Y añadió algo más: "En la última fecha se dio el lujo de sumar de a tres con el tanto de Édison Méndez ante Croacia, tres puntos que no le alcanzaron para clasificar a la próxima ronda en un grupo muy parejo en el que avanzaron mexicanos e italianos".
