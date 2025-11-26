Ecuador gestiona ante FIFA que sanciones de Eliminatorias no se apliquen en el Mundial 2026

La Federación Ecuatoriana de Fútbol, a través de la Confederación Sudamericana de Fútbol, solicita a la FIFA que las tarjetas amarillas y suspensiones de los partidos de las Eliminatorias no se trasladen al Mundial 2026. Esta gestión la realiza para tratar de conseguir que Moisés Caicedo juegue en el debut de la Tri.

Caicedo recibió una tarjeta roja por doble amonestación en el último partido de la Seleccion por las Eliminatorias Sudamericanas, ante Argentina, en el estadio Monumental de Guayaquil.

El volante del Chelsea recibió una fecha de suspensión y, según el Artículo 9 del Reglamento de Eliminatorias al Mundial, "las suspensiones de partidos impuestas como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (...) sí se trasladarán a la competición final".

Con este antecedente, Caicedo no jugaría el primer partido de la selección de Ecuador en el Mundial 2026. Por esta razón, la FEF aspira que la FIFA de un tipo de 'amnistía' a aquellos jugadores que recibieron suspensiones durante las Eliminatorias Sudamericanas.

Hay un caso similar. El jugador portugués Cristiano Ronaldo fue sancionado con tres cotejos de suspensión tras una expulsión ante Irlanda en las Eliminatorias de la UEFA. El portugués ya cumplió uno de los partidos de sanción y la FIFA decidió 'perdonar' sus otros dos encuentros, siempre y cuando no vuelva a cometer una infracción disciplinaria.

En Argentina también esperan que se dé una 'amnistía' al zaguero Nicolás Otamendi, quien fue expulsado en el partido ante Ecuador (el mismo que Caicedo) y se perdería el primer encuentro de la 'Albiceleste' en el Mundial.