¿Cuándo se conocerán las sedes y los horarios del Mundial 2026, según el cronograma de la FIFA?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington, será uno de los primeros momentos que marcará el inicio de la fiesta mundialista. Un día después del sorteo, la FIFA tiene previsto anunciar las sedes y los horarios.

En la página oficial de la FIFA se informó, este martes 25 de noviembre del 2025, cómo estarán ubicadas en los bombos las 48 selecciones participantes, donde Ecuador estará en el bombo 2. Tras conocerse las llaves se detalla que el 6 de diciembre se revelarán las horas y los estadios donde se jugarán los encuentros.

“Si bien el sorteo final determinará qué selecciones se enfrentarán entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado —que incluye el estadio y la hora de inicio de cada partido— se confirmará el sábado 6 de diciembre", señaló la FIFA.

“El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias”, añadió el comunicado.

La FIFA también ha introducido novedades para el sorteo respecto a los países anfitriones, cuyas bolas en el bombo serán de un color diferentes para segurar que se asignan a la primera posición del grupo A, en el caso de México, la primera del grupo B para Canadá, y la primera del grupo D para Estados Unidos.

En principio no habrá más de un equipo de la misma confederación en un mismo grupo, esta regla solo se prodrá romper en el caso de la UEFA, pero nunca habrá más de dos.

El próximo 5 de diciembre se conocerán los grupos de la primera fase del Mundial y al día siguiente el calendario de partidos y los estadios en los que se jugará.