Ecuador y Perú disputan un partido clave por la clasificación para el Mundial de Brasil 2027

Jugadoras de Ecuador previo a un partido de la Liga de Naciones Femenina entre Paraguay y Ecuador en el estadio Defensores del Chaco en Asunción

Las selecciones de Ecuador y Perú disputarán este sábado 18 de abril del 2026, en Quito, un partido clave en su aspiración de acercarse a la clasificación para el Mundial femenino de Brasil 2027, ya la Bicolor ocupa el sexto puesto y La Tri el séptimo.

Ambos equipos han jugado cinco partidos. Perú llega tras empatar 1-1 ante Paraguay en Lima, mientras que Ecuador descansó en la sexta fecha, luego de caer 2-0 como visitante frente a Paraguay el pasado 14 de abril.

El combinado peruano, dirigido por el argentino Antonio Spinelli, registra dos triunfos, un empate y dos derrotas en el torneo.

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Sus victorias fueron por 3-1 sobre Chile y 2-1 ante Uruguay, mientras que el empate más reciente fue 1-1 frente a Paraguay. Además, sufrió dos goleadas: 4-1 ante Colombia en el debut y 6-0 frente a Venezuela, resultados que lo mantienen fuera de la zona de clasificación mundialista.

Por su parte, La Tricolor, bajo la dirección de Eduardo Moscoso, debutó con una goleada 0-4 sobre Bolivia como visitante, luego empató 0-0 en casa ante Venezuela y repitió el mismo marcador en su visita a Uruguay. También perdió 1-2 contra Colombia en Quito.

El triunfo aparece como la única opción para ambas selecciones si quieren mantenerse en la lucha por uno de los dos cupos directos al Mundial o uno de los dos lugares de repesca que otorga el torneo. Actualmente, Argentina y Colombia lideran la tabla con 13 puntos, seguidas por Venezuela con 8 y Chile con 7.

En el caso de Ecuador, sus cinco goles han sido anotados por Karen Flores, Milagro Barahona, Stefany Cedeño, Mayerli Rodríguez y Nayely Bolaños.

Perú tiene como principales goleadoras a Alesia García y Luz Campoverde, con dos tantos cada una. También han marcado Raquel Bilcape, Sandra Arévalo y Pierina Núñez.

El encuentro se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, desde las 16:00, con arbitraje de la ecuatoriana Marcelly Zambrano.