Caso 'Diablito' Lara: indignación y decepción en los fans del fútbol

Mundialista con la Selección de Ecuador en 2006, campeón con Liga de Quito en 2007 y 2010, ganador de la Sudamericana en 2009, jugador icónico del Club Deportivo El Nacional, Christian Rolando Lara Anangonó, conocido como 'Diablito' fue detenido en Quito, el martes 7 de abril del 2026.

El exfutbolista ecuatoriano se encuentra en prisión preventiva mientras se investiga el intento de robo a un local comercial, en el cual él habría participado. Según información de la Policía Nacional, 'Diablito' Lara conducía el vehículo azul involucrado en el delito.

'Se caen nuestros ídolos'

El hecho ha provocado indignación y decepción entre los fans del fútbol, debido a la situación que atraviesa el exseleccionado, luego de haber tenido una amplia trayectoria futbolística.

En redes sociales, un reconocido creador de contenido publicó un video en el que muestra su decepción al conocer la noticia de la captura del exdeportista. En el clip combina la reciente noticia con la escena de un niño festejando los goles del 'Diablito' con la camiseta de El Nacional.

Otro usuario en TikTok publicó un video con el gol del 'Diablito' a River Plate en la Copa Libertadores 2001, musicalizado con la canción 'Dónde están esos amigos'.

Entre los comentarios de usuarios en ambos videos se lee: "se caen nuestros ídolos"; "La verdad nos dolió en el alma a los que lo veíamos jugar en el Nacho"; " Aquí los que nos dolió ver que un ídolo nuestro sale en las noticias pero como detenido".

El mismo día de la detención, en redes sociales se viralizó un video en el que un grupo de personas golpea al exfutbolista en el piso, mientras la Policía lo llevaba hacia el patrullero.

Los gritos de la gente cansada e indignada por la inseguridad no faltaron. Luego de que la Policía separó a los ciudadanos, uno de ellos reconoció al 'Diablito' y dijo: "ese es exfutbolista, es el 'Diablito' Lara", lo que causó sopresa en quienes estaban a su alrededor.

En medios de comunicación también se han difundido titulares alusivos a la consternación que ha provocado el caso: "De mundialista con Ecuador a ser detenido por presunto robo"; "Del fútbol a la detención", son algunos de ellos.

También circuló en redes un video con uno de los goles de Christian Lara con la camiseta de Ecuador, en un partido frente a Argentina, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Antonio Valencia, exseleccionado y jugador del Manchester United también se pronunció en redes por este hecho. El 'Toño' lamentó la detención con el siguiente mensaje en su cuenta de X.