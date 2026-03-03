FIFA revela el póster oficial del Mundial 2026 que se jugará en EE.UU, México y Canadá

Fotografía cedida por la FIFA que muestra el póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA presentó este martes el póster oficial del Mundial 2026.

A 100 días del Mundial de fútbol la FIFA presentó este martes 3 de marzo del 2026 el póster oficial del Mundial. El diseño tipo collage destaca elementos culturales de Canadá, Estados Unidos y México. Hay la silueta de un futbolista en el centro.

“El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el fútbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia“, comentó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El póster anunciado oficialmente por la FIFA utiliza tonos rojos, como una representación de Canadá, azules, por EE.UU. y verdes, por México, combinando símbolos icónicos de los tres territorios.

Hay elementos representativos de cada país. Por ejemplo, de México se puede observar el águila, flores de cempasúchil, trompeta, maraca y sombrero mariachi. En cambio, de Canadá, se incluyó una hoja de arce, alce, ganso canadiense y arrendajo azul. De Estados Unidos hay barras y estrellas por su bandera.

El póster fue diseñado en colaboración con tres destacados artistas: Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) y Hank Willis Thomas (EE.UU.). Ellos fueron los encargadios de fusionar arte y cultura para celebrar el fútbol global.