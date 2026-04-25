¿Dónde y a qué hora se podrá ver el debut de Adrián Luna Martinetti en la UFC?

El luchador de 30 años llega con una racha de 17 victorias a la UFC.

Hoy, sábado 25 de abril de 2026, el ecuatoriano Adrián Luna Martinetti hace su debut oficial en la UFC, frente al inglés Davey Grant.

El combate forma parte de la cartelera principal del evento UFC Vegas 116.

El luchador de 30 años llega a este debut con un récord profesional de 17 victorias y solo 1 derrota.

Es el quinto ecuatoriano en competir en la UFC, siguiendo los pasos de figuras como Marlon 'Chito' Vera y Michael Morales.

Su rival, Davey Grant, es un 'veterano' experimentado de la división que ya se ha enfrentado previamente a 'Chito' Vera.

¿Dónde y a qué hora ver la pelea?

En Ecuador, Colombia y Perú se podrá ver los encuentros preliminares desde las 16:00 y los estelares desde las 19:00.

Las batallas se transmitirán por plataformas digitales como Paramount+ y UFC Fight Pass.