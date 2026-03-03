¡Faltan 100 días! Hay expectativa por el inicio del Mundial FIFA 2026

Imagen del Estadio BC Place Vancouver, en Canadá, donde se jugarán algunos de los partidos.

A 100 días del inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa crece en todo el planeta ante una edición histórica que arrancará el jueves 1 de junio y finaliza el domingo 19 de julio del 2026.

El torneo, que por primera vez será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, también será el primero en contar con 48 selecciones participantes, ampliando el formato tradicional y ofreciendo más partidos y oportunidades para equipos de todas las confederaciones.

La inauguración está prevista en el emblemático Estadio Azteca, que se convertirá en el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial, tras haber sido sede en 1970 y 1986. En total, 16 ciudades recibirán encuentros del torneo a lo largo de Norteamérica.

A medida que se acerca la fecha, las selecciones intensifican su preparación en busca de un lugar en la máxima cita del fútbol. El campeón defensor, Selección de fútbol de Argentina, llegará con la misión de revalidar el título obtenido en Qatar 2022, mientras potencias tradicionales y nuevas generaciones de futbolistas sueñan con levantar el trofeo más codiciado del deporte.

Además del impacto deportivo, se prevé que el Mundial 2026 genere un importante movimiento económico y turístico en las sedes anfitrionas, con millones de aficionados viajando para vivir la fiesta del fútbol.

Con el reloj en cuenta regresiva y a solo 100 días del pitazo inicial, el mundo vuelve a latir al ritmo de un balón. La Copa Mundial 2026 promete ser una celebración sin precedentes, marcada por la diversidad, la innovación y la pasión global por el fútbol.