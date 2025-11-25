¿Por qué Michael Morales bajó un puesto en la clasificación de los wélter en la UFC?

Michael Morales, durante la pelea ante Sean Brady por la UFC 322, el 15 de noviembre de 2025.

Michael Morales solo estuvo una semana como top 3 en la clasificación de los wélter en la UFC. El crédito ecuatoriano ahora ocupa la cuarta posición de la división, según la última actualización de la franquicia.

La victoria de Ian Machado Garry ante Befal Muhammad, en el último UFC Catar, disputado el sábado 22 de noviembre del 2025, alteró el tablero en los primeros puestos. Machado Garry ascendió cuatro puestos.

Ahora el irlandés ocupa el segundo lugar de la clasificación, tras subir cuatro posiciones. En tanto, Shavkat Rakhmonov trepó un puesto. El tricolor Michael Morales está ahora en el puesto cuarto.

Ahora, la posibilidad de una pelea por el campeonato mundial contra el ruso Islam Makhachev puede haberse alejado un poco, pero no es algo que no vaya a suceder. Morales sabe que está a no más de una victoria, para pelear por el título.

Con este movimiento en los rankings, hay varias posibilidades para Morales. Enfrentar a Ian Garry, Carlos Prates o Shavkat Rakhmonov, que son los contendientes que están por encima de él. El ecuatoriano ya es una estrella en la compañía y la UFC decidirá sobre su brillante futuro.