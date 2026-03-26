Lejos de casa, cerca del corazón: la pasión boliviana se toma Monterrey en la previa ante Surinam

Banderas, cánticos y emoción desbordada marcan una previa cargada de identidad, nostalgia y esperanza en Monterrey, donde Bolivia enfrentará a Surinam en busca de un pase para la Copa del Mundo.

Cientos de hinchas bolivianos viajaron hasta México para alentar a La Verde, la noche del miércoles 25 de marzo del 2026. Los aficionados protagonizaron un banderazo en los exteriores del hotel donde concentra la selección, con la esperanza de que Bolivia vuelva a jugar un Mundial luego de 32 años.

Los hinchas que alentaron sin descanso con un "sí se puede", fueron correspondidos con saludos y autógrafos por parte de los jugadores, gesto que reforzó el vínculo entre los asistentes y los jugadores una noche previa al encuentro.

Bolivia se enfrenta a Surinam en partido de vida o muerte para su sueño mundialista

Antes de subir a las habitaciones el entrenador Óscar Villegas agradeció a todos los niños, adultos y personas de la tercera edad que viajaron miles de kilómetros para alentarlos. “Gracias a todos por venir, mañana vamos a dar todo por nuestro país”, dijo el DT.

Bolivia ha jugado solo tres Mundiales en su historia: en 1930 y 1950 fue invitado, mientras que el de 1994 fue el único al que clasificó a través de las Eliminatorias.

Presidente de la Conmebol envía mensaje a Bolivia

"Sudamérica está con ustedes. ¡Vamos Bolivia, sigamos creyendo en Grande!", escribió en X el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, junto a un video en el que alentó a La Verde previo al partido de repechaje.

"Esa camiseta no representa solamente a los jugadores, no representa solamente a los bolivianos, representa a todo un continente que nunca dejó de creer. Porque cuando juega uno de los nuestros jugamos todos", dijo.

El encuentro se jugará este jueves 26 de marzo, a las 17:00 (horario ecuatoriano), en Monterrey. Si el equipo sudamericano consigue la victoria, enfrentará a Irak el martes 31.