Así quedaron los repechajes para el Mundial 2026 ¿Contra quién jugará Bolivia por un cupo?
En total 42 selecciones ya están confirmadas su participación en el Mundial 2026. Seis plazas están disponibles para el repechaje.
Presidente de la FIFA, Gianni Infantino presente en el sorteo de los repechajes para el Mundial 2026.
20 nov 2025 - 10:59
Este jueves 20 de noviembre, en Zúrich, la FIFA sorteó el repechaje intercontinental que definirá las últimas plazas para el Mundial 2026. Bolivia quedó ubicada en la Ruta B y ya conoce a sus posibles rivales.
En la semifinal, que se jugará a partido único, Bolivia se medirá a Surinam. El ganador de este duelo enfrentará a Irak en la final por el cupo directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los partidos del repechaje intercontinental se disputarán en México entre el 23 y el 31 de marzo de 2026. La semifinal Bolivia-Surinam será en el Estadio Akron de Guadalajara.
Bolivia, que terminó séptima en las eliminatorias sudamericanas, busca su cuarta participación mundialista (1930, 1950 y 1994). Surinam, dirigido por el neerlandés Stanley Menzo, nunca ha jugado un Mundial y llegó segundo en su grupo de Concacaf detrás de Panamá.
Ruta A – el otro boleto
Nueva Caledonia (Oceanía) vs. Jamaica (Concacaf) y el ganador entre ambos equipos enfrentará a RD Congo (África, cabeza de serie).
En paralelo, también se sorteó el repechaje europeo, que reparte los últimos cuatro cupos de la UEFA entre 16 equipos:
- Italia vs. Irlanda del Norte
- Gales vs. Bosnia-Herzegovina
- Ucrania vs. Suecia
- Polonia vs. Albania
- Turquía vs. Rumania
- Eslovaquia vs. Kosovo
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte - República Checa vs. Irlanda
Con 42 selecciones ya confirmadas, solo quedan estas seis plazas por definirse antes del Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá en junio-julio de 2026.
