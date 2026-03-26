Mil agentes resguardarán el partido de Marruecos ante Ecuador en el Metropolitano

Mil agentes para la seguridad del partido de fútbol Marruecos-Ecuador en el Metropolitano, en Madrid.

Cerca de mil efectivos velaran por la seguridad en el partido internacional amistoso que se disputará este viernes 27 de marzo del 2026, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, entre las selecciones masculinas absolutas de Ecuador y Marruecos.

El operativo, diseñado por la Delegación del Gobierno en Madrid, estará formado en esta ocasión por agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal de Madrid, servicios de protección y emergencias, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

La Delegación recuerda a todos los asistentes que no está permitido el acceso al estadio con objetos voluminosos o peligrosos, ni con armas, pirotecnia, botellas de vidrio o alcohol.

Asimismo, los agentes no permitirán la entrada a aquellas personas que presenten síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol o drogas.

Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda acudir con antelación suficiente para pasar los controles de seguridad establecidos.

El partido se jugará el viernes, a las 15:15 (hora de Ecuador). El encuentro será transmitido por Teleamazonas, en horario diferido a partir de las 17:30.