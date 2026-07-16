EN VIVO I Aucas vs. IDV por la fecha 19 del campeonato nacional por Teleamazonas

El duelo de esta tarde en Quito es un choque crucial para las aspiraciones de ambos clubes en la LigaPro 2026. Con Aucas e Independiente del Valle peleando palmo a palmo en la parte alta de la tabla, quedarse con los tres puntos en la Caldera del Sur no solo significa consolidarse en la pelea directa por la etapa, sino también dar un golpe de autoridad.

Los orientales saltan a su fortín con el impulso anímico que dejó la ajustada pero vital victoria por la mínima diferencia ante Deportivo Cuenca en la jornada anterior.

El cuerpo técnico de Aucas sabe que hacer respetar la localía en el Gonzalo Pozo Ripalda es fundamental, por lo que apostará por mantener un bloque defensivo sumamente ordenado para luego explotar la velocidad en transición, intentando aprovechar los espacios que suele dejar el conjunto visitante cuando adelanta sus líneas.

Por su parte, Independiente del Valle llega entonado tras mostrar su mejor versión ofensiva al golear 4-1 a Mushuc Runa en la fecha pasada. El cuadro de Sangolquí buscará adueñarse de la posesión del balón desde el pitazo inicial, utilizando la rotación constante en el mediocampo y la velocidad de sus extremos para romper el cerco defensivo local, una fórmula con la que pretenden imponer condiciones en la altitud de Quito y llevarse un triunfo clave a casa.

El antecedente más reciente entre ambos en esta temporada dejó un electrizante empate 2-2 en el estadio Banco Guayaquil, un resultado que evidencia la paridad de fuerzas y el espectáculo de goles que suelen regalar estos planteles. Con el pitazo inicial programado para las 16:30, bajo la conducción arbitral de Robert Cabrera Cantos, el escenario está completamente listo para un compromiso de ida y vuelta donde la contundencia en las áreas terminará por definir al vencedor.