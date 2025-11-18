EN VIVO: Ecuador vs. Nueva Zelanda se enfrentan en un amistoso en Nueva Jersey
La Tricolor precisa una victoria para asegurar su presencia en el bombo dos del sorteo mundialista. Siga el minuto a minuto del partido.
La Tricolor afronta su último partido amistoso del año antes del sorteo mundialista de diciembre
LA TRI
Compartir
Actualizada:
18 nov 2025 - 21:21
Ecuador disputa en Nueva Jersey ante Nueva Zelanda su último partido amistoso. El cuadro tricolor desea permanecer en el bombo dos para el sorteo mundialista del 5 de diciembre del 2025, en Washington. Para ello, deberá ganar el partido.
18/11/2025
21:21
45 +2: Final del primer tiempo
Termina la primera mitad. Ecuador domina, pero no logra vulnerar el arco de Nueva Zelanda.
18/11/2025
21:17
44' Tarjeta amarilla para Moisés Caicedo
Ecuador sigue insistiendo en búsqueda del primer gol. El capitán del equipo, Moisés Caicedo, recibe la amarilla.
18/11/2025
21:10
36' Sale Alan Franco golpeado en La Tri
Denil Castillo reemplaza a Alan Franco en el primer tiempo. El jugador del Atlético Mineiro salio lastimado.
18/11/2025
21:05
31' Intento desviado de Gonzalo Plata
El futbolista de Flamengo remata desviado. Ecuador tiene la pelota, la iniciativa, pero no logra concretar el tanto.
18/11/2025
20:50
17' Ecuador se muestra más ambicioso
La Tricolor presiona, con un Nilson Angulo incisivo por el sector izquierdo. La afición respalda a la Tricolor.
18/11/2025
20:45
Michael Morales está en el estadio
El luchador de la UFC, Michael Morales, tercero en el ránking de los pesos wélter se encuentra en el estadio de Nueva Jersey.
18/11/2025
20:42
08' Primer intento de Ecuador
Nilson Angulo se atrevió a encarar por el sector izquierdo. Su centro desviado permitió un remate de Pedro Vite.
18/11/2025
20:39
06' Mucho vigor físico de Nueva Zelanda
Los jugadores oceánicos muestran poder físico y están listos para cortar el juego de La Tri. Partido de mediocampo.
18/11/2025
20:34
03' Ecuador adelanta las líneas desde el inicio
El cuadro ecuatoriano busca el protagonismo desde los primeros minutos. Leonardo Campana es el ariete del equipo.
18/11/2025
20:33
00' Arrancó el partido en Nueva Jersey
Ya se mueve la pelota en Estados Unidos. Ecuador va por la victoria ante Nueva Zelanda, en el último amistoso del año.
18/11/2025
20:30
Moisés Caicedo es el capitán de Ecuador
'Niño Moi', jugador del Chelsea, lleva la cinta de capitán ante la ausencia del primer capitán, Énner Valencia.
18/11/2025
20:27
Salen los equipos a la cancha del partido
Ecuador y Nueva Zelanda ya están en el césped de la cancha. La Tricolor cuenta con el masivo apoyo de los aficionados.
Sebastián Beccacece jugará con este once:
Leonardo Campana y Gonzalo Plata aparecen como titulares en el juego.
Compartir