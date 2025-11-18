La Selección de Ecuador solo ganó dos de los nueve partidos que disputó en el año

Julián Álvarez (izq.) intenta arrebatarle el esférico a Kendry Páez durante el partido entre Ecuador y Argentina, por la fecha final de las Eliminatorias Sudamericanas.

Ecuador vs. Nueva Zelanda. El equipo tricolor precisa de una victoria para poder mantenerse en el bombo dos del sorteo mundialista que se realizará el 5 de diciembre del 2025 y que será transmitido por Teleamazonas, en vivo.

Los tricolores sienten cerca la presión de Austria y de Australia, los otros dos aspirantes a quedarse con el puesto 23 del escalafón de la FIFA, que otorga el paso al bombo dos del sorteo. Para mantener su ubicación, la Tricolor necesita una victoria ante el equipo oceánico.

Ecuador necesita ganar, pero lograr victorias es un objetivo difícil para el equipo. Este 2025 solo logró triunfos en dos de los siete partidos que disputó entre Eliminatorias y amistosos. Las victorias fueron el 21 de marzo ante Venezuela (2-1) y ante Argentina (1-0), el 9 de septiembre.

Ecuador no gana, pero tampoco pierde. Marcha invicto en lo que va del año y únicamente Venezuela, en marzo y México, en el amistoso del 14 de octubre, pudieron marcarle: un gol cada uno.

Los jugadores ecuatorianos celebran uno de los goles marcados a Venezuela, en el estadio Rodrigo Paz, el 21 de marzo del 2025. AFP

Estos son los siete empates de La Tri en este año:

Chile vs. Ecuador / 0-0/ 21 de marzo/ Eliminatorias

/ 0-0/ 21 de marzo/ Eliminatorias Ecuador vs. Brasil / 0-0/ 5 de junio/ Eliminatorias

/ 0-0/ 5 de junio/ Eliminatorias Perú vs. Ecuador / 0-0/ 10 de junio / Eliminatorias

/ 0-0/ 10 de junio / Eliminatorias Paraguay vs. Ecuador / 0-0 / 4 de septiembre / Eliminatorias

/ 0-0 / 4 de septiembre / Eliminatorias EE.UU. vs. Ecuador / 0-0 / 10 de octubre / Eliminatorias

/ 0-0 / 10 de octubre / Eliminatorias México vs. Ecuador / 1-1 / 14 de octubre / Eliminatorias