La Tri

La Selección de Ecuador solo ganó dos de los nueve partidos que disputó en el año

Ecuador precisa ganar a Nueva Zelanda para mantenerse en el bombo dos del sorteo mundialista.  ¿Qué partidos empató la Tricolor?

Julián Álvarez (izq.) intenta arrebatarle el esférico a Kendry Páez durante el partido entre Ecuador y Argentina, por la fecha final de las Eliminatorias Sudamericanas.

AFP

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

18 nov 2025 - 14:40

Ecuador vs. Nueva Zelanda. El equipo tricolor precisa de una victoria para poder mantenerse en el bombo dos del sorteo mundialista que se realizará el 5 de diciembre del 2025 y que será transmitido por Teleamazonas, en vivo. 

Los tricolores sienten cerca la presión de Austria y de Australia, los otros dos aspirantes a quedarse con el puesto 23 del escalafón de la FIFA, que otorga el paso al bombo dos del sorteo. Para mantener su ubicación, la Tricolor necesita una victoria ante el equipo oceánico.

Ecuador necesita ganar, pero lograr victorias es un objetivo difícil para el equipo. Este 2025 solo logró triunfos en dos de los siete partidos que disputó entre Eliminatorias y amistosos. Las victorias fueron el 21 de marzo ante Venezuela (2-1) y ante Argentina (1-0), el 9 de septiembre.

Ecuador no gana, pero tampoco pierde. Marcha invicto en lo que va del año y únicamente Venezuela, en marzo y México, en el amistoso del 14 de octubre, pudieron marcarle: un gol cada uno. 

thumb
Los jugadores ecuatorianos celebran uno de los goles marcados a Venezuela, en el estadio Rodrigo Paz, el 21 de marzo del 2025.AFP

Estos son los siete empates de La Tri en  este año:

  • Chile vs. Ecuador / 0-0/ 21 de marzo/ Eliminatorias
  • Ecuador vs. Brasil/ 0-0/ 5 de junio/ Eliminatorias
  • Perú vs. Ecuador / 0-0/ 10 de junio / Eliminatorias
  • Paraguay vs. Ecuador / 0-0 / 4 de septiembre / Eliminatorias
  • EE.UU. vs. Ecuador / 0-0 / 10 de octubre / Eliminatorias
  • México vs. Ecuador / 1-1 /  14 de octubre / Eliminatorias
thumb
Los jugadores ecuatorianos celebran su clasificación al Mundial del 2026, tras el empate ante Perú. El partido se jugó en el estadio Nacional de Lima, el martes 10 de junio del 2025.AFP

