¡EN VIVO! El sorteo del Mundial 2026, el más grande de la historia, por Teleamazonas

La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá este viernes en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones -más que nunca- y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.

El sorteo empezará en The Kennedy Center, el centro cultural nacional de Estados Unidos, cedido por Trump a la FIFA para el evento.

Las 48 selecciones participantes se dividirán en 12 grupos con 4 países en cada uno que saldrán de 4 bombos.

En el Bombo 1 están los tres anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- además de las mejores selecciones del ranking FIFA y grandes favoritas: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

El Bombo 2 lo comparten Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.

El Bombo 3 está conformado por Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.

El Bombo 4 lo componen Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de otras seis selecciones que se definirán en las dos repescas de marzo, la europea y la intercontinental, con Italia, Suecia o Dinamarca entre las que aspiran a entrar. También podrían sumarse Bolivia, Jamaica o Surinam.

Este elevado número de participantes hará que por primera vez se introduzca la ronda de dieciseisavos de final y que el torneo termine con 104 partidos, 40 más que el Catar en 2022.Las particularidades del sorteo

México, Canadá y Estados Unidos se identificarán con bolas de colores diferentes y serán asignados como cabezas de serie a los grupos A, B y D, respectivamente, para garantizar que jugarán sus partidos de la fase de grupos en territorio propio.

México disputará dos partidos en Ciudad de México -entre ellos el inaugural- y uno entre medio en Guadalajara; Canadá disputará el primero en Toronto y los otros dos en Vancouver; mientras que Estados Unidos debutará y cerrará el grupo en Los Ángeles, viajando a Seattle para el segundo.

Además, España y Argentina, las dos selecciones con mejor ranking FIFA, se ubicarán en cuadros opuestos para garantizar que solo puedan cruzarse en una eventual final, en caso de que ambas avancen como primeras de grupo. El mismo criterio se aplicará a Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del ranking.

