Así fueron los grupos de Ecuador en el Mundial 2002, 2006, 2014 y 2022; ¿cómo le fue a La Tri?

Ecuador disputará su quinto Mundial en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. La Tri quiere hacer historia con la generación dorada de talentos que ha destacado a nivel mundial.

Los tricolores ingresaron a su primer mundial en 2002, que se disputó en Corea del Sur y Japón, de la mano de Hernán Darío Gómez . No avanzaron de la fase de grupos. En aquella ocasión se disputaron un cupo para la siguiente ronda con: México, Italia y Croacia.

Cuatro años después disputó la segunda Copa del Mundo en Alemania bajo la dirección de Luis Suárez . Con una destacada Selección tuvo su mejor participación al avanzar a los octavos de final tras quedar en segundo lugar en el Grupo A.

En aquella ocasión se enfrentó al anfitrión, Alemania, Polonia y Costa Rica y quedó en como la segunda mejor selección tras vencer a los polacos y costarricenses. En los octavos de final se midió con Inglaterra y perdió 1 - 0 con un gol de David Beckham.

La Tri tuvo que esperar ocho años para disputar su tercer mundial con la dirección técnica de Reinaldo Rueda. En 2014, la Copa del Mundo se jugó en Brasil y los seleccionados tricolores tampoco avanzaron de la fase de grupos.

Conformaron el Grupo E con Francia, Suiza y Hondura, quedando en tercer lugar y sin la posibilidad de avanzar a los octavos de final.

Con una generación joven en 2022 volvió al camino mundialista en Catar. Gustavo Alfaro lideró la Selección que generó mucha expectativa con un inolvidable triunfo en el debut de la Copa del Mundo.

Su grupo estuvo integrado por el anfitrión, Catar, Senegal y Países Bajos. Con los holandeses consiguieron un empate, pero ante la selección africana perdieron. Resultados que no le favorecieron para seguir avanzando en el Mundial.

Su próxima Copa del Mundo será en 2026 y el viernes 5 de diciembre del 2025 se conocerá a sus rivales. Ecuador se ubica en el Bombo 2 y espera tener su mejor participación en la historia del fútbol.