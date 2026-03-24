Willian Pacho, de Ecuador, habló del Mundial: 'queremos llegar lo más lejos posible'

El futbolista ecuatoriano del Paris Saint-Germain (PSG), William Pacho, dijo este martes 24 de marzo del 2026 que su selección quiere llegar "lo más lejos" posible en el Mundial 2026 porque para "es un torneo muy especial". Pacho está concentrado con la Tri, previo al amistoso ante Marruecos, el viernes 27 de marzo, y ante Países Bajos, el 31 de marzo.

"Estamos en un gran camino, podemos hacer grandes cosas y tenemos que seguir así, con nuestra buena defensa", destacó Pacho tras el entrenamiento de la selección ecuatoriana en Butarque, las instalaciones del Leganés, para preparar sus dos próximos amistosos, el viernes contra Marruecos en el estadio Metropolitano de Madrid y frente a Países en Eindhoven.

Pacho destacó la importancia de estos partidos preparatorios previo al Mundial y afirmó que son muy importantes para conocer el "estado" de una selección ecuatoriana que está inmersa en un relevo generacional con la llegada de nuevos jóvenes al equipo que dirige el entrenador argentino Sebastián Baccacece.

"Están llegando muchos jóvenes que hacen un trabajo increíble y creo que podemos ser un referente para todos ellos y que puedan seguir creciendo individualmente", aseguró el defensor ecuatoriano Pacho.

La presencia del zaguero central, campeón de la Champions League con el PSG, ha generado que muchos ecuatorianos visiten el hotel de concentración. Allí le piden fotos y autógrafos al defensa central.