Patrik Mercado fuera del Mundial 2026

Patrik Mercado en uno de los partidos del Independiente del Valle.

El mediocampista del Independiente del Valle, Patrik Mercado, no irá con la Selección Ecuatoriana de Fútbol al Mundial FIFA 2026. Luis Fernando Saritama, director deportivo, confirmó este martes 24 de marzo que el jugador tiene una rotura de ligamento.

La lesión se hizo durante un partido entre el Independiente del Valle y el Técnico Universitario por la Liga Pro. Según Saritama, Mercado también tiene una lesión en el menisco medial de la rodilla.

"Estará entre siete y ocho meses fuera de las canchas. Tendrá que entrar en cirugía lo más pronto posible y hoy tendremos una reunión con representantes de Sevilla para definir si es en España", comentó Saritama en diálogo con MachDeportes.

El directivo agregó que el Sevilla, club que llegó a un acuerdo de palabra para el traspaso del futbolista ecuatoriano después del Mundial 2026, se interesó "de inmediato" por su salud.

Por eso, las posibilidades de que Patrik Mercado sea intervenido quirúrgicamente en España son altas.