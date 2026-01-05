Este es el retrato que hizo el pintor y futbolista Byron Mina del fallecido Mario Pineida

Mario Pineida fue asesinado, el 17 de diciembre del 2025. El pintor Byron Mina decidió rendirle un homenaje con su arte.

Byron Mina jugó en Emelec entre el 2010 y el 2018. Era un lateral derecho de proyección, que además de jugar, se dedicaba a la pintura de cuadros. Jugó luego en Aucas, Gualaceo, Mushuc Runa, Técnico Universitario, entre otros clubes.

Chacaritas fue su último club. Sin embargo, en la jornada del 5 de enero del 2026, el pintor-futbolista se volvió viral al haber realizado un homenaje a un colega de profesión: Mario Pineida, el lateral de Barcelona, asesinado el 17 de diciembre del 2025, en un ataque armado en Los Samanes, Guayaquil.

Mina decidió pintar un cuadro de Pineida, quien falleció a los 33 años y que tuvo una larga trayectoria en el fútbol desde su aparición en Independiente del Valle. El 'Pitbull' formó parte de Barcelona desde el 2016.

El pintor-futbolista aparece en un video con una fotografía de Pineida. Después, decide pintar el cuadro que tiene una similitud importante con la del exfutbolista del cuadro canario de Guayaquil.

Mario Pineida fue víctima de un ataque armado, el 17 de diciembre de 2025. API

Byron Mina estudió en la Casa de la Cultura y Bellas Artes de Guayaquil. En algunas entrevistas contó que la pintura le apasiona tanto como el fútbol. Ha realizado exposiciones y vendido varios cuadros.