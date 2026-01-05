Manchester United despidió al entrenador Ruben Amorim por los malos resultados

El portugués Ruben Amorim llegó a Manchester United en noviembre de 2024. No logró los objetivos deseados con el cuadro de los 'Diablos Rojos'

Tras 14 meses en el cargo, en los que no ha podido devolver el prestigio perdido al Manchester United, el portugués Rubem Amorim dejó ser ser el técnico de los diablos Rojos, anunció,este lunes 5 de enero del 2025, el club inglés.

Con el Manchester United situado en la sexta posición de la Premier League (a 17 puntos del líder Arsenal) luego del empate del domingo 4 de enero en Leeds, la dirección del club tomó la decisión de cesar al técnico de 40 años.

"Es el momento adecuado para efectuar un cambio. Esto dará al equipo una mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League", explicó la entidad en su comunicado.

La entidad añadió que el exjugador Darren Fletcher "se hará cargo del equipo" y se sentará en el banquillo el miércoles contra el Burnley, en partido de la 21ª jornada de la Premier League.

Amorim llegó a Old Trafford en noviembre de 2024 y llevó al club a la final de la Europa League la pasada temporada, perdiendo contra el Tottenham en ese partido disputado en Bilbao (norte de España).

En el campeonato inglés, que el United logró en 20 ocasiones (récord compartido con el Liverpool), la última de ellas en 2013, el club acabó en la posición 15, por lo que esta temporada no disputa ninguna competición continental.