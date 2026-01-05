Norberto Araujo está muy cerca de convertirse en el nuevo director técnico de Aucas

Noberto Araujo dirigió a Deportivo Cuenca en la última temporada. Antes estuvo en Cumbayá

Norberto Araujo está cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Aucas. El 'Samurái', gloria de Liga Deportiva Universitaria y campeón de la Copa Libertadores 2008, mantiene diálogos con la dirigencia oriental para hacerse cargo del equipo durante la temporada 2026.

El domingo 4 de enero del 2026, el equipo oriental alejó de su puesto al técnico colombiano Juan Pablo Buch, quien llegó a Aucas a mediados de la temporada 2025. 'Papá' no logró clasificarse a la Copa Sudamericana.

Araujo, en cambio, lideró al Cuenca a la obtención de uno de los cupos para el torneo internacional, pese a la crisis económica e institucional del equipo azuayo.

Se espera la confirmación de Araujo como nuevo técnico del elenco oriental, en las próximas horas. Esta sería la tercera experiencia del DT como encargado de un equipo en el fútbol nacional: antes dirigió a Cumbayá y a Deportivo Cuenca.