Deportivo Cuenca y Macará en juegos claves por la clasificación a octavos de la Sudamericana

Ambato 16 de mayo 2026 estadio Universidad Indoamérica Bellavista Macara se enfrenta a Independiente del Valle por la décima cuarta fecha de la LigaPro, FOTOS API JORGE PEREZ

La Copa Sudamericana 2026 tiene intensas emociones para los representantes de Ecuador: Macará y Deportivo Cuenca. Tras una competitiva fase preliminar disputada a partido único a inicios de marzo, dos de los cuatro equipos originales consiguieron sus boletos para la fase de grupos, donde actualmente pelean palmo a palmo por la gloria continental y el acceso a los octavos de final.

Deportivo Cuenca enciende la ilusión en el Alejandro Serrano Aguilar El estadio morlaco se viste de gala para una noche de altas revoluciones coperas desde las 21:00. Este martes 19 de mayo, el Cuenca salta al gramado con la firme consigna de adueñarse del liderato absoluto del Grupo D de la Copa Sudamericana, cuando reciba al aguerrido Deportivo Recoleta de Paraguay por la quinta fecha del torneo.

Los dirigidos por Jorge Célico saben que no hay margen de error en esta penúltima jornada y que los tres puntos en casa son vitales, especialmente con la mirada puesta de reojo en el decisivo choque del miércoles entre sus rivales directos de zona, Santos de Brasil y San Lorenzo de Argentina.

Grupo A (Macará) Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts. 1 🇪🇨 Macará 4 2 2 0 6 3 +3 8 2 🇨🇴 América de Cali 4 2 1 1 5 4 +1 7 3 🇦🇷 Tigre 4 1 2 1 5 4 +1 5 4 🇵🇪 Alianza Atlético 4 0 1 3 2 7 -5 1

Grupo D (Deportivo Cuenca) Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts. 1 🇦🇷 San Lorenzo 4 1 3 0 4 2 +2 6 2 🇪🇨 Deportivo Cuenca 4 1 2 1 1 2 -1 5 3 🇵🇾 Recoleta FC 4 0 4 0 3 3 0 4 4 🇧🇷 Santos FC 4 0 3 1 3 4 -1 3

Macará se juega la vida y la historia en el Bellavista La expectativa es total en Ambato de cara al crucial duelo del próximo jueves 21 de mayo, donde Macará buscará dar un paso gigante hacia la clasificación en el Grupo A del segundo torneo más importante del continente.

El 'Ídolo Ambateño', comandado por la regularidad de sus figuras ofensivas, medirá fuerzas ante Alianza Atlético de Perú en un estadio Bellavista que promete lucir un lleno total. Tras haber rescatado puntos valiosos en las jornadas previas, una victoria frente a la escuadra peruana dejaría a los celestes con el boleto prácticamente en la mano antes de tener que cerrar la fase de grupos en el siempre complejo territorio colombiano ante América de Cali.