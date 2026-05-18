Así será la agenda de los clubes ecuatorianos en Libertadores

En el estadio Universidad Indoamérica Bellavista Macara se enfrenta a Independiente del Valle por la décima cuarta fecha del torneo local.FOTOS API JORGE PEREZ

Independiente del Valle se perfila como el representante ecuatoriano con mejor presente en el torneo continental. Ubicado en el grupo H, el conjunto de Sangolquí afronta momentos cruciales para sellar su clasificación a los octavos de final. En su fortín, los 'Rayados' reciben al duro Libertad de Paraguay con la consigna de imponer sus condiciones y ratificar el gran nivel colectivo que también exhiben en el plano local, consolidándose como serios candidatos a avanzar en octavos.

Los rayados atraviesan un gran momento en el torneo local donde son líderes y han comenzado a sacar ventaja a sus perseguidores. El vigente campeón ecuatoriano sueña con volver a pelear por una final en la Libertadores, el torneo más importante del Continente.

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 🇦🇷 Rosario Central 4 3 1 0 5 0 +5 10 2 🇪🇨 Independiente del Valle 4 2 1 1 6 5 +1 7 3 🇻🇪 Universidad Central 4 2 0 2 6 7 -1 6 4 🇵🇾 Libertad 4 0 0 4 3 8 -5 0

Por el grupo G, Liga de Quito busca hacer valer el peso de su historia en la Copa Libertadores y las estrellas internacionales. El conjunto albo tiene por delante una cita determinante en el estadio Rodrigo Paz Delgado al recibir a Lanús de Argentina. LDU no tiene margen de error en la Copa.

Tras un panorama competitivo exigente, el cuadro universitario sabe que asegurar los puntos en la altitud de Quito frente a los granates es vital para llegar bien perfilado al cierre de la fase, donde medirá fuerzas ante el Always Ready de Bolivia. Por ahora, LDU depende de LDU.

Pos. Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC GD 1 🇧🇷 Mirassol 9 4 3 0 1 5 2 +3 2 🇦🇷 Lanús 6 4 2 0 2 2 5 -3 3 🇪🇨 Liga de Quito 6 4 2 0 2 3 3 0 4 🇧🇴 Always Ready 3 4 1 0 3 4 4 0

En contraste, el panorama es significativamente más complejo para Barcelona Sporting Club en el grupo D. El equipo torero se juega sus últimas cartas en territorio internacional y deberá encarar una visita sumamente exigente ante la Universidad Católica de Chile en Santiago.

Con la urgencia de sumar para salir del fondo de la tabla de posiciones y mantener vivas las opciones de una clasificación o de un repechaje continental, el "Ídolo" buscará dar el golpe de visitante en una zona que comparte con históricos como Boca Juniors y Cruzeiro

Pos. Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC GD 1 🇨🇱 Universidad Católica 7 4 2 1 1 5 4 +1 2 🇧🇷 Cruzeiro 7 4 2 1 1 3 2 +1 3 🇦🇷 Boca Juniors 6 4 2 0 2 5 3 +2 4 🇪🇨 Barcelona SC 3 4 1 0 3 2 6 -4

Independiente del Valle vs. Libertad (Paraguay)

Hora: 17:00 (Ecuador)

Estadio: Banco Guayaquil (Sangolquí)

Transmisión: ESPN / Disney+

Detalle: IDV necesita los 3 puntos en casa para consolidarse en la zona de clasificación a octavos antes de cerrar la fase en Argentina.Miércoles 20 de mayo

Liga de Quito vs. Lanús (Argentina)

Hora: 19:30 (Ecuador)

Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito)

Transmisión: ESPN / Disney+

Detalle: Duelo directo y crucial en la Casa Blanca. Ambos llegan igualados con 6 puntos, por lo que una victoria alba es vital para arrebatarle el segundo puesto al cuadro argentino.

Jueves 21 de mayo

Universidad Católica (Chile) vs. Barcelona S.C.

Hora: 19:00 (Ecuador)

Estadio: San Carlos de Apoquindo (Santiago)

Transmisión: ESPN / Disney+

Detalle: El Ídolo del Astillero viaja a Chile con la obligación absoluta de ganar; cualquier otro resultado podría dejarlo matemáticamente fuera de la Libertadores.