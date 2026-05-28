Macará empata con América de Cali y pasa primero a octavos de final de la Sudamericana
Macará empató 0-0 con América de Cali y clasificó en primer lugar de su grupo a octavos de final de la Copa Sudamericana
Macará empató con América de Cali este jueves 28 de mayo de 2026.
X Macará.
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Actualizado:
28 may 2026 - 21:47
El Club Deportivo Macará clasificó primero en su grupo a octavos de final de la Copa Sudamericana este jueves 28 de mayo de 2026.
El equipo empató 0-0 con el América de Cali, en el que Macará jugó como visitante. El equipo ambateño acumuló 10 puntos y clasificó como primero del Grupo A en el torneo.
El Macará terminó invicto la fase de grupos y clasificaron directamente a octavos de final de la Sudamericana, sin pasar por play off.
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