Liga de Quito e Independiente del Valle ya tienen rivales en octavos de Copa Libertadores

Liga de Quito en un partido ante Mirassol de Brasil por la Copa Libertadores

Este viernes 29 de mayo de 2026 la Conmebol definió los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores con 16 equipos clasificados, dos de ellos ecuatorianos.

La probabilidad de que Independiente del Valle y Liga de Quito se enfrenten en esta fase era nula ya que ambos terminaron como líderes de grupo en la etapa anterior.

Por lo tanto, los Albos volverá a enfrentar a Mirassol de Brasil, club que fue rival en la fase de grupos. Mientras que, el rival de Independiente del Valle será Deportes Tolima de Colombia.

Así quedaron los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores:

Estudiantes de la Plata vs. Universidad Católica de Chile

Mirassol vs. Liga de Quito

Fluminense vs. Independeinte de Rivadavia

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

Cruzeiro vs. Flamengo

Platense vs. Coquimbo Unido

Palmeiras vs. Cerro Porteño

Rosario Central vs. Corinthians

Los octavos de final empezarán a disputarse en agosto de este año.

La final de la Copa Libertadores está prevista para el 28 de noviembre. El Estadio Centenario, en Uruguay, será el escenario donde se conocerá al próximo campeón del torneo continental.