Liga de Quito e Independiente del Valle ya tienen rivales en octavos de Copa Libertadores
Los clubes de Ecuador medirán fuerzas ante Mirassol de Brasil y Deportes Tolima de Colombia a partir de agosto de 2026.
Liga de Quito en un partido ante Mirassol de Brasil por la Copa Libertadores
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Actualizado:
29 may 2026 - 10:35
Este viernes 29 de mayo de 2026 la Conmebol definió los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores con 16 equipos clasificados, dos de ellos ecuatorianos.
La probabilidad de que Independiente del Valle y Liga de Quito se enfrenten en esta fase era nula ya que ambos terminaron como líderes de grupo en la etapa anterior.
Por lo tanto, los Albos volverá a enfrentar a Mirassol de Brasil, club que fue rival en la fase de grupos. Mientras que, el rival de Independiente del Valle será Deportes Tolima de Colombia.
Así quedaron los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores:
- Estudiantes de la Plata vs. Universidad Católica de Chile
- Mirassol vs. Liga de Quito
- Fluminense vs. Independeinte de Rivadavia
- Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
- Cruzeiro vs. Flamengo
- Platense vs. Coquimbo Unido
- Palmeiras vs. Cerro Porteño
- Rosario Central vs. Corinthians
Los octavos de final empezarán a disputarse en agosto de este año.
La final de la Copa Libertadores está prevista para el 28 de noviembre. El Estadio Centenario, en Uruguay, será el escenario donde se conocerá al próximo campeón del torneo continental.
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