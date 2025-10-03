'Nos tomamos fotos con las árbitras': Paúl Vélez reacciona a su sanción en Conmebol

Paúl Vélez fue suspendido seis meses por la Conmebol. El entrenador dijo que su sanción obedece a cuestiones mediáticas.

El técnico de Mushuc Runa, Paúl Vélez, reaccionó a la severa sanción impuesta por la Conmebol, tras sus declaraciones en rueda de prensa, luego del partido entre el 'Ponchito' e Independiente del Valle por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido se jugó el 16 de agosto del 2025.

Tras ese partido, el DT dijo que las mujeres no deberían dirigir partidos de hombres, pues "para eso está el fútbol femenino". Por sus dichos, la Conmebol decidió castigarlo con seis meses de suspensión.

En la jornada del 3 de octubre del 2025, Vélez habló en ABC Deportivo de Ambato sobre el caso. "Yo creo que la Conmebol me sancionó así por lo que se dijeron en los medios después del partido", dijo el entrenador.

La jueza brasileña Edina Alves dirigió el partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa, en agosto del 2025. Tras ese juego, el DT Vélez cuestionó la presencia de la jueza en el partido. API

'La Conmebol nos sancionó por lo que dijeron los medios después. El ecuatoriano ataca al ecuatoriano. Hasta nos tomamos fotos con las árbitras luego del partido' Paúl Vélez/ DT de Mushuc Runa

Vélez prosiguió en su crítica a los medios. "Daba más rating criticarme a mí, que analizar el gran partido que hizo Mushuc Runa esa noche".

La sanción para el entrenador no aplica para partidos a nivel local. Solo para las competiciones internacionales regidas por Conmebol.