¿Cuándo volverá a jugar Piero Hincapié? El DT del Arsenal habló de su lesión y recuperación

Piero Hincapié debutó en la Champions ante Athletic de Bilbao. No tuvo minutos en la Premier League.

Piero Hincapié solo jugó seis minutos en septiembre. Ocurrió el martes 16, cuando entró a reemplazar al italiano Ricardo Calafiori, en los seis minutos adicionales del partido entre Arsenal y Athletic de Bilbao en España.

Una lesión en la ingle derecha no le ha permitido al seleccionado ecuatoriano sumar más minutos en el cuadro de los 'gunners', equipo al que llegó en el mercado de verano, procedente del Bayer Leverkusen de Alemania.

En la jornada del 3 de octubre del 2025, el técnico de Arsenal, Mikel Arteta, habló sobre la situación de Hincapié y los tiempos de recuperación. De acuerdo con el DT español, el zaguero se tomará la pausa por las fechas FIFA para completar todo su proceso de rehabilitación.

Hincapié no será convocado para los partidos amistosos de la Selección de Ecuador ante Estados Unidos y México, previstos para el 10 y 14 de octubre, en Austin y Guadalajara, respectivamente.

Piero Hincapié integra la plantilla del Arsenal que visita en la primera jornada al Athletic de Bilbao, en la jornada del 16 de septiembre del 2025. @arsenal

En la jornada del 2 de octubre del 2025, el técnico Sebastián Beccacece ya adelantó que los jugadores lesionados, como Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata, pudieran no ser incluidos en la nómina para completar su recuperación.