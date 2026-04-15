Tigre vs. Macará en Argentina por la fecha 2 de la fase de grupos de Copa Sudamericana
El grupo del equipo ambateño está apretado porque todos tiene un punto después de la primera fecha. Los celestes juegan en Argentina.
Macará juega la fecha 2 de la Copa Sudamericana
Tomado de redes sociales
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Actualizada:
15 abr 2026 - 21:51
Tigre y Macará se enfrentarán este jueves 16 de abril del 2026, desde las 17:00, en el estadio José Dellagiovanna por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argenitno no gana desde principios de febrero y está obligado a sumar de a tres en su cancha si quiere soñar con la clasificación.
El equipo celeste ha tenido un trajín intenso por la participación en el torneo internacional y en el campeonato. El plantel dirigido por Guillermo Sanguinetti ha registrado dos derrotas en el campeonato local. Perdió ante Aucas y en la última fecha ante Guayaquil City antes del viaje a Argentina también cayó.
El equipo de Sanguinetti sueña con poder hacer historia y avanzar de ronda. Sostener la base del plantel del año pasado fue clave para pelear en la Copa.
Maracá debutó con empate en la Sudamericana igualando 1-1 con América de Cali en su estadio, y si quiere soñar con seguir en el torneo deberá hacerse fuerte en la cancha de Tigre. En la liga ecuatoriana, el Ídolo Ambateño está octavo con diez puntos, a nueve del líder Independiente del Valle.
La tercera fecha del Grupo A tendrá a Tigre jugando nuevamente en el José Dellagiovanna frente a América de Cali, mientras que Macará deberá visitar a Alianza Atlético.
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