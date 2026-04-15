Tigre vs. Macará en Argentina por la fecha 2 de la fase de grupos de Copa Sudamericana

Tigre y Macará se enfrentarán este jueves 16 de abril del 2026, desde las 17:00, en el estadio José Dellagiovanna por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argenitno no gana desde principios de febrero y está obligado a sumar de a tres en su cancha si quiere soñar con la clasificación.

El equipo celeste ha tenido un trajín intenso por la participación en el torneo internacional y en el campeonato. El plantel dirigido por Guillermo Sanguinetti ha registrado dos derrotas en el campeonato local. Perdió ante Aucas y en la última fecha ante Guayaquil City antes del viaje a Argentina también cayó.

El equipo de Sanguinetti sueña con poder hacer historia y avanzar de ronda. Sostener la base del plantel del año pasado fue clave para pelear en la Copa.

Maracá debutó con empate en la Sudamericana igualando 1-1 con América de Cali en su estadio, y si quiere soñar con seguir en el torneo deberá hacerse fuerte en la cancha de Tigre. En la liga ecuatoriana, el Ídolo Ambateño está octavo con diez puntos, a nueve del líder Independiente del Valle.

La tercera fecha del Grupo A tendrá a Tigre jugando nuevamente en el José Dellagiovanna frente a América de Cali, mientras que Macará deberá visitar a Alianza Atlético.