Independiente del Valle gana 3-1 de local a Universidad Central por la Copa Libertadores 2026

Sangolqui, miércoles 15 de abril del 2026Cotejo entre Independiente del Valle vs Universidad Central de Venezuela Fútbol Club, por la segunda fecha del grupo H

Independiente del Valle sumó tres punto en su su primer partido de la Copa Libertadores 2026 en su estadio. Este martes 15 de abril ganó a la Universidad Central 3-1. Jordy Alcívar y un doblete de Carlos González anotaron los tantos de los rayados.

El vigente campeón del fútbol ecuatoriano terminó con 10 jugadores por la expulsión de Juan Viacava. El equipo del DT Joaquín Papa sumó cuatro puntos en la tabla de posiciones. El fin de semana jugará ante Liga de Quito, por el campeonato nacional LigaPro.

Esta es la alineación de Independiente: