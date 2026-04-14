¿Cuándo empieza el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la edición más grande en la historia: 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede en Canadá, México y Estados Unidos. La edición más grande dse jugará en 16 ciudades anfitrionas en los tres países.

Según consta en la página de la FIFA, el torneo se celebrará en Norteamérica luego de 32 años, siendo Estados Unidos 1994 el último antecedente. La Selección argentina defenderá el título luego de quedarse con la estrella tras vencer por penales a Francia en la final de la Copa Mundial 2022.

La Copa Mundial de la FIFA 26 tendrá 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.

Los equipos que lleguen a la final del 19 de julio habrán disputado ocho partidos, uno más que en Catar 2022. El nuevo esquema establece que los equipos que lleguen a la final, a jugarse el domingo 19 de julio, tendrán que haber atravesado ocho partidos, uno más de los disputados en la última Copa Mundial de la FIFA 2022, en Catar.

En diciembre del 2025, la FIFA definió los partidos de la fase de grupos que se disputarán en la Copa Mundial de la FIFA 26, con todas las miradas puestas en el Kennedy Center de Washington D. C.

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