El histórico Antonio Valencia regresa al Mundial 2026 con un nuevo rol

El exseleccionado ecuatoriano anunció que será comentarista durante el Mundial 2026.

"Nos vemos en el Mundial 2026", escribió el exseleccionado ecuatoriano Antonio Valencia en sus redes sociales la mañana de este martes 28 de abril de 2026. Con ello, 'El Toño' hizo público que este año será parte del equipo de Telemundo Deportes.

"Quiero darle gracias a Dios por esta nueva etapa, y a @TelemundoSports por la confianza, intentaré dar lo mejor de mí", añadió el excapitán del Manchester United en su fotografía.

La noticia fue aplaudida por los seguidores de Valencia y los comentarios deseándole éxitos tampoco se hicieron esperar. En menos de una hora el post en Instagram ya superaba los mil likes.

La cadena internacional anunció a Antonio Valencia como parte del equipo que estará en el Mundial 2026. "Mucha historia y talento en la primera revelación de expertos de Telemundo para el Mundial". escribió Telemundo Deportes.

Expertos y leyendas del fútbol que comentarán el Mundial

En la primera revelación también aparecen:

José Pékerman , exfutbolista y entrenador argentino

, exfutbolista y entrenador argentino José María Gutiérrez ‘Guti’ , exfutbolista y entrenador español

, exfutbolista y entrenador español Andrés ‘El Principito’ Guardado , exfutbolista mexicano

, exfutbolista mexicano Julio César Dely Valdés, exfutbolista y entrenador panameño

Además, dejaron abierta la interrogante de quiénes más formarán parte del equipo de leyendas para esta Copa del Mundo.