El Nacional golpeado por una crisis profunda y con un futuro condenado a Segunda Categoría

El Nacional atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia institucional y deportiva. La severa crisis financiera que arrastra desde hace varios años ha puesto en jaque la estabilidad del club militar, dejando a la hinchada con la constante incertidumbre de si la institución podría llegar a perder la categoría de forma administrativa o deportiva.

Para comprender el panorama real del equipo, es crucial diferenciar entre el descenso deportivo y el descenso por la vía administrativa. En el ámbito estrictamente de la cancha, un club de la Serie A de la LigaPro pierde la categoría al finalizar en los dos últimos puestos de la tabla acumulada, lo que lo llevaría directamente a la Serie B y no a la Segunda Categoría.

La verdadera amenaza de caer al torneo de la Segunda Categoría radica en el reglamento disciplinario y de licencias. La Federación Ecuatoriana de Fútbol y la LigaPro establecen normativas estrictas respecto a las acreencias económicas y al cumplimiento de los compromisos de pago garantizados semanalmente por las directivas.

Cuando un club acumula suspensiones por no cancelar a tiempo los sueldos a futbolistas, acreedores o entidades gubernamentales, corre el riesgo de no ser habilitado para programar u organizar sus partidos oficiales. Si esta situación impide que el equipo se presente a jugar, las consecuencias operativas son inmediatas e irreversibles.

Categoría de Acreencia Monto Aprox. (USD) Detalle de la Obligación Sueldos Pendientes y Plantilla $2.265.000 Salarios y honorarios impagos a jugadores, cuerpos técnicos y personal administrativo. Instituciones y Organismos Públicos $1.947.000 Obligaciones acumuladas con entidades como el SRI (procesos coactivos) y el IESS. Proveedores y Servicios Operativos $1.934.634 Proveedores comerciales, logística, mantenimiento e infraestructura. Préstamos de Directivos Anteriores $773.458 Acreencias y aportes exigibles por exdirectivos de gestiones anteriores. Juicios y Demandas Laborales $685.300 Fallos en contra por reclamos de exjugadores y exempleados ante juzgados y FEF. Cuentas Generales por Pagar $529.000 Valores adeudados por diversos conceptos administrativos a corto plazo. Obligaciones Bancarias $314.590 Pasivos con entidades bancarias e instituciones del sistema financiero. Subtotal Deuda Contable Auditada $8.448.982 Suma de rubros contables directos identificados en la auditoría. Pasivo Total Estimado (Global) $12 - $13 Millones Incluye contingencias judiciales, intereses por mora y deudas históricas no registradas en balances contables principales.

La reglamentación de la FEF señala que si un club no se presenta a competir en dos ocasiones durante una misma temporada —ya sea por suspensión de derechos federativos o por falta de inscripción reglamentaria de plantilla— incurre en una falta grave que desencadena la pérdida automática de la categoría o la desafiliación.

Ante este escenario de vulnerabilidad, la directiva y las comisiones pertinentes han tenido que recurrir constantemente a la firma de convenios de pago y refinanciaciones de última hora. Estas gestiones buscan levantar las suspensiones antes de cada jornada para evitar derrotas por walkover y mantener con vida al equipo en la máxima división.

En conclusión, mientras El Nacional logre cumplir con los acuerdos económicos semanales y se mantenga en competencia dentro de la Serie A, la posibilidad de ir a la Segunda Categoría se mantiene únicamente como un riesgo reglamentario extremo. La solución definitiva dependerá de una reestructuración financiera profunda que garantice la sostenibilidad del club en el largo plazo.