El Nacional golpeado por una crisis profunda y con un futuro condenado a Segunda Categoría
El equipo de los puros criollos aún no topa fondo y aún sigue en una crisis profunda de la que no puede salir. La Segunda será su destino.
El plantel de El Nacional 2026 que jugó en la Serie B
Tomado de redes sociales
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Actualizada:
19 sep 2026 - 09:35
El Nacional atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia institucional y deportiva. La severa crisis financiera que arrastra desde hace varios años ha puesto en jaque la estabilidad del club militar, dejando a la hinchada con la constante incertidumbre de si la institución podría llegar a perder la categoría de forma administrativa o deportiva.
Para comprender el panorama real del equipo, es crucial diferenciar entre el descenso deportivo y el descenso por la vía administrativa. En el ámbito estrictamente de la cancha, un club de la Serie A de la LigaPro pierde la categoría al finalizar en los dos últimos puestos de la tabla acumulada, lo que lo llevaría directamente a la Serie B y no a la Segunda Categoría.
La verdadera amenaza de caer al torneo de la Segunda Categoría radica en el reglamento disciplinario y de licencias. La Federación Ecuatoriana de Fútbol y la LigaPro establecen normativas estrictas respecto a las acreencias económicas y al cumplimiento de los compromisos de pago garantizados semanalmente por las directivas.
Cuando un club acumula suspensiones por no cancelar a tiempo los sueldos a futbolistas, acreedores o entidades gubernamentales, corre el riesgo de no ser habilitado para programar u organizar sus partidos oficiales. Si esta situación impide que el equipo se presente a jugar, las consecuencias operativas son inmediatas e irreversibles.
La reglamentación de la FEF señala que si un club no se presenta a competir en dos ocasiones durante una misma temporada —ya sea por suspensión de derechos federativos o por falta de inscripción reglamentaria de plantilla— incurre en una falta grave que desencadena la pérdida automática de la categoría o la desafiliación.
Ante este escenario de vulnerabilidad, la directiva y las comisiones pertinentes han tenido que recurrir constantemente a la firma de convenios de pago y refinanciaciones de última hora. Estas gestiones buscan levantar las suspensiones antes de cada jornada para evitar derrotas por walkover y mantener con vida al equipo en la máxima división.
En conclusión, mientras El Nacional logre cumplir con los acuerdos económicos semanales y se mantenga en competencia dentro de la Serie A, la posibilidad de ir a la Segunda Categoría se mantiene únicamente como un riesgo reglamentario extremo. La solución definitiva dependerá de una reestructuración financiera profunda que garantice la sostenibilidad del club en el largo plazo.
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