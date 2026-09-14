Así quedaron los hexagonales y el cuadrangular de la LigaPro 2026 tras la fecha 30

En el estadio Reina del Cisne, Libertad FC ante Independiente del Valle por la fecha 30 del campeonato ecuatoriano.

La fase inicial de la LigaPro 2026 llegó a su fin tras disputarse de forma integra la fecha 30, dejando definida la tabla de posiciones acumulada que marcará el arranque de la etapa decisiva del torneo.

En esta segunda instancia, los dieciséis clubes de la Serie A mantendrán la totalidad de sus puntos y el gol diferencia conseguidos durante las primeras treinta jornadas para pelear por sus respectivos objetivos de la temporada.

El hexagonal final por el título estará encabezado por Independiente del Valle, que ratificó su dominio en la fase regular al finalizar en la cima con 74 puntos. El cuadro de Sangolquí sacó una ventaja considerable sobre sus perseguidores más cercanos, Macará y Aucas, ambos clasificados con 50 puntos pero separados por la diferencia de goles.

Completando la zona alta de la clasificación, Universidad Católica aseguró el cuarto puesto con 49 unidades, seguido por Liga Deportiva Universitaria de Quito con 46 y Barcelona Sporting Club con 44.

Hexagonal por el Título (Fase Final A) Pos Club PJ DG Pts 1 Independiente del Valle 30 +42 74 2 Macará 30 +12 51 3 Aucas 30 +13 50 4 Universidad Católica 30 +11 49 5 Liga de Quito 30 +10 46 6 Barcelona SC 30 +9 44 Cuadrangular Copa Sudamericana (Fase Final B) Pos Club PJ Pts 7 Libertad FC 30 41 8 Guayaquil City 30 41 9 Leones del Norte 30 38 10 Emelec 30 36 Hexagonal del Descenso (Fase Final C) Pos Club PJ Pts 11 Mushuc Runa 30 37 12 Deportivo Cuenca 30 34 13 Orense SC 30 33 14 Técnico Universitario 30 32 15 Delfín SC 30 28 16 Manta FC 30 26

Estos seis conjuntos se medirán en un formato de todos contra todos a diez fechas para definir al nuevo campeón nacional y otorgar los boletos directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por su parte, la lucha por el último cupo a torneos internacionales se concentrará en el Cuadrangular por la Copa Sudamericana. Libertad FC, Guayaquil City, Leones del Norte y Club Sport Emelec terminaron entre la séptima y décima posición de la tabla acumulada, por lo que disputarán un minitorneo a seis jornadas donde el ganador se acreditará la casilla Ecuador 4 para la competición continental.

En el extremo opuesto de la tabla, la tensión se concentrará en el Hexagonal del Descenso, donde seis instituciones buscarán evitar el fantasma de la Serie B. Mushuc Runa arranca esta liza como el mejor ubicado de la zona baja con 37 puntos, sacando una luz de ventaja sobre Deportivo Cuenca, Orense SC y Técnico Universitario, quienes se encuentran apretados en un margen de dos unidades.

Las dos últimas casillas del grupo de permanencia pertenecen provisionalmente a Delfín SC y Manta FC, escuadras que iniciarán la liguilla final con la urgente necesidad de sumar para recortar distancias. Al término de las diez fechas correspondientes a este hexagonal, los dos clubes que finalicen en el fondo de la clasificación perderán la categoría de forma automática para la siguiente campaña.