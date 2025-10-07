Comité Olímpico reclama dinero para los Juegos Bolivarianos; el Viceministerio respondió

La última Asamblea General Ordinaria del Comité Olímpico Ecuatoriano en la que se expusieron las diferentes actividades del presidente Jorge Delgado Panchana y Comisiones.

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y el Viceministerio del Deporte tuvieron un cruce de comunicados en sus redes sociales. ¿La razón? Los recursos económicos para realizar los procesos de compras públicas para la participación de Ecuador en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025.

El COE fue el primero en informar que, debido a la falta de emisión oportuna de la certificación presupuestaria por parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, no se puede ejecutar los procesos de compra para la participación de los deportistas del país.

En el comunicado, el COE detalla que "seguiremos luchando para encontrar otras vías que permitan a nuestros deportistas dejar al país en alto", se puede leer. Sin embargo, no se detallaron los valores pendientes ni el número de deportistas.

Horas después hubo una respuesta inmediata desde el Viceministerio del Deporte, que ahora es parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. También a través de un comunicado informó que desde el pasado 2 de octubre se informó al COE que están disponibles en la cuenta de la entidad 540 000 dólares.

Argumenta el Viceministerio que con esos recursos, el COE ya puede iniciar la compra de implementos para los deportistas que participarán en los Juegos Bolivarianos que se realizarán en Lima.

Sin embargo, en el mismo texto también se reconoce que en los próximos días y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas se gestionará la transferencia de 600 000 dólares restantes para completar el presupuesto.