Emelec confirmó salida del DT Vicente Sánchez y Cristian Nasuti será el técnico interino

El DT de Emelec Vicente Sánchez dejó el cargo en el Bombillo

Emelec atraviesa un nuevo proceso de transición. Este jueves 14 de mayo, la institución eléctrica anunció de manera oficial la desvinculación del director técnico uruguayo Vicente Sánchez, tras alcanzar un mutuo acuerdo con la dirigencia.

La crisis de resultados, que mantiene al 'Bombillo' en una preocupante duodécima posición y en zona de riesgo de descenso, precipitó el fin del ciclo del estratega charrúa .Un balance esquivo y números en rojo

La etapa de Sánchez al frente del equipo estuvo marcada por la irregularidad y la falta de un once consolidado. Los datos reflejan la magnitud del bache deportivo:

Efectividad: 38,64%

Balance: 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas en 13 partidos.

Goles: 10 a favor y 16 en contra.

Posición: Puesto 12, situándose actualmente en zona de Hexagonal por el descenso.

Fuentes del club señalaron que las constantes lesiones y expulsiones fueron obstáculos determinantes que impidieron a Sánchez plasmar una idea de juego clara durante su permanencia.

Ante la vacante, el presidente José David Jiménez apostó por un hombre de la casa. Cristian 'Tano' Nasuti, quien venía desempeñándose como director deportivo, asumirá el mando provisional de los azules. Nasuti ya conoce este rol, porque estuvo interinamente tras la salida de Jorge Célico, el año pasado.

Rodrigo Figueroa, quien llegó hoy a Guayaquil, tendrá una labor dual: apoyará al primer equipo y coordinará las divisiones formativas, donde se enfocará exclusivamente una vez que llegue el cuerpo técnico definitivo.En busca del sucesor.

La dirigencia no pierde tiempo y ya evalúa perfiles para reencauzar el rumbo del club. Entre los candidatos que ilusionan a la hinchada por sus éxitos pasados figuran:

Gustavo Quinteros y Alfredo Arias (ambos ex campeones con el club).

Flavio Robatto (argentino) y Javier Rabanal (español).

El objetivo inmediato de la directiva es encontrar un estratega capaz de sacar a Emelec de la parte baja de la tabla y estabilizar el rendimiento de un plantel golpeado anímicamente.

El equipo de trabajo para esta transición queda conformado de la siguiente manera: