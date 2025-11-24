Atletismo, lucha, pesas...; Ecuador acumula 14 medalles en los Juegos Bolivarianos 2025

En dos días, la delegación ecuatoriana acumula 14 medallas en los Juegos Bolivarianos 2025, que se realizan en Lima - Ayacucho, Perú. Tres preseas son de oro.

Los 176 deportistas ecuatorianos se encuentran realizando un trabajo impecable. La primera medalla de oro la consiguió Silvia Patricia Ortiz el domingo 23 de noviembre del 2025.

La tricolor de 33 años se consagró como la mejor en el maratón de 42.195 kilómetros, superando a las peruanas Sheyla Eulogio y Zarita Suárez, quienes se llevaron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Las otras dos medallas doradas la consiguió Andrés Montaño en la lucha en la categoría grego 67 kilogramos, y Fernando Pozo en tiro deportido, en pistola de aire 10 metros.

Cinco medallas de plata y seis de bronce

Mientras que el medallero de plata lo conforma Jenifer Samantha, Jhony Arteaga, Victor Garrido, con su podio en levantamiento de pesas, y Clisma Carracedo en lucha.

Y las seis medallas de bronce las consiguieron María Daniela Contreras, en natación; Fernando Moreno, en atletismo; Michela Molina, en MTB Cross Country; Jair Reyes, en levantamiento de pesas; Jhony Arteaga, en levantamiento de pesas; y Yautung Cueva, en tiro deportivo.

Perú inauguró la noche del sábado 22 de noviembre los vigésimos Juegos Bolivarianos. Allí dio la bienvenida a los 4 500 deportistas de 17 países que participan en la competición regional, que se extender el 7 de diciembre.

Para este lunes 24 de noviembre está previsto que compita Jéssica Palacios, hermana de Neisi Dajomes y Angie Palacios, en levantamiento de pesas y Lucía Yépez, en lucha. Ambas son favoritas para llevarse las medallas.