Estos son los méritos de Gerlon Congo y Gabriela Vargas para ser abanderados en los Bolivarianos
Gabriela Vargas, patinadora, y Gerlon Congo, boxeador, son los abanderados de Ecuador para los Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025.
El boxeador Gerlon Congo obtuvo un diploma en los Juegos Olímpicos.
15 nov 2025 - 10:00
Gabriela Vargas y Gerlon Congo fueron nombrados como los abanderados de Ecuador para los Juegos Bolivarianos de Ayacucho - Lima 2025. Los Juegos se celebrarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre de en las sedes de Lima y Ayacucho, en Perú. Se espera la participación de más de 4 000 atletas de 17 delegaciones en este evento que abrirá el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.
Según el Comité Olímpico Ecuatoriano, las grandes actuaciones y logros de los dos deportistas fueron méritos más que suficientes para designarlos como los representantes de la delegación de deportistas ecuatorianos.
Entre los logros más destacados Congo están el diploma olímpico de en París 2024 (alcanzar los cuartos de final) y la medalla de oro en la Copa América de Boxeo 2025 en la categoría de +92 kg.
Además, su palmarés después de dejar el fútbol y la posibilidad de ser Policía Nacional están una medalla de plata en los Juegos Suramericanos y un quinto puesto en el Campeonato Mundial de Boxeo 2021.
Logros destacados de Congo
- Juegos Olímpicos de París 2024: Obtuvo el tercer diploma olímpico para Ecuador al llegar a cuartos de final en la categoría de +92 kg.
- Copa América de Boxeo 2025: Ganó la medalla de oro en la categoría de +92 kg, venciendo al boxeador colombiano Willys Mendoza.
- Juegos Suramericanos: Se colgó la medalla de plata.
- Campeonato Mundial de Boxeo 2021: Finalizó en quinto puesto.
- Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022: Obtuvo una medalla de bronce.
- Clasificación a Juegos Olímpicos: Se clasificó para los Juegos Olímpicos de París 2024, tras superar el torneo clasificatorio en Italia donde derrotó a rivales de India, Colombia y Cuba.
'Gabi' Vargas una coleccionista de logros
La patinadora tricolor tiene una colección de logros incluyendo múltiples medallas en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, de los cuales destacan un oro y una plata. Un oro histórico en los Juegos Mundiales de Birmingham 2022 está entre lo y otras medallas en campeonatos mundiales juveniles y absolutos, Juegos Bolivarianos y panamericanos. En 2022, fue elegida la mejor de Ecuador.
Logros destacados de Vargas
- Juegos Mundiales Chengdú 2025:
- Oro: en los 5000 metros por puntos
- Plata: en la carrera de eliminación de 10 000 metros
- Bronce: en los 10 000 metros por puntos
- Juegos Mundiales Birmingham 2022:
- Oro: en los 10 000 metros puntos
- Bronce: en los 1 000 metros sprint, 10 000 metros eliminación y 10 000 metros eliminación puntos
- Campeonatos Mundiales:
- Oro: en los 5000 metros puntos (Juegos Mundiales Chengdú 2025) y 10 000 metros puntos (Juegos Mundiales Birmingham 2022)
- Plata: en los 15 000 metros eliminación ruta y 1000 metros sprint, además de dos bronces en 10 000 metros eliminación (World Skate Games 2024, Italia)
- Juegos Bolivarianos:
- Oro: en la prueba de 1000 metros sprint
- Juegos Suramericanos:
- Oro: en los 1000 metros sprint
- Otras distinciones:
- La mejor atleta de Ecuador en 2022 por el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE)
- Designada la mejor patinadora a nivel mundial en la temporada 2024
