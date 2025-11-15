Estos son los méritos de Gerlon Congo y Gabriela Vargas para ser abanderados en los Bolivarianos

Gabriela Vargas y Gerlon Congo fueron nombrados como los abanderados de Ecuador para los Juegos Bolivarianos de Ayacucho - Lima 2025. Los Juegos se celebrarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre de en las sedes de Lima y Ayacucho, en Perú. Se espera la participación de más de 4 000 atletas de 17 delegaciones en este evento que abrirá el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

Según el Comité Olímpico Ecuatoriano, las grandes actuaciones y logros de los dos deportistas fueron méritos más que suficientes para designarlos como los representantes de la delegación de deportistas ecuatorianos.

Entre los logros más destacados Congo están el diploma olímpico de en París 2024 (alcanzar los cuartos de final) y la medalla de oro en la Copa América de Boxeo 2025 en la categoría de +92 kg.

Además, su palmarés después de dejar el fútbol y la posibilidad de ser Policía Nacional están una medalla de plata en los Juegos Suramericanos y un quinto puesto en el Campeonato Mundial de Boxeo 2021.

Logros destacados de Congo

Juegos Olímpicos de París 2024 : Obtuvo el tercer diploma olímpico para Ecuador al llegar a cuartos de final en la categoría de +92 kg.

: Obtuvo el tercer diploma olímpico para Ecuador al llegar a cuartos de final en la categoría de +92 kg. Copa América de Boxeo 2025: Ganó la medalla de oro en la categoría de +92 kg, venciendo al boxeador colombiano Willys Mendoza.

Juegos Suramericanos : Se colgó la medalla de plata.

: Se colgó la medalla de plata. Campeonato Mundial de Boxeo 2021: Finalizó en quinto puesto.

Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022 : Obtuvo una medalla de bronce.

: Obtuvo una medalla de bronce. Clasificación a Juegos Olímpicos: Se clasificó para los Juegos Olímpicos de París 2024, tras superar el torneo clasificatorio en Italia donde derrotó a rivales de India, Colombia y Cuba.

Gabriela Vargas con una de sus tantas medallas. Tomado de redes sociales

'Gabi' Vargas una coleccionista de logros

La patinadora tricolor tiene una colección de logros incluyendo múltiples medallas en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, de los cuales destacan un oro y una plata. Un oro histórico en los Juegos Mundiales de Birmingham 2022 está entre lo y otras medallas en campeonatos mundiales juveniles y absolutos, Juegos Bolivarianos y panamericanos. En 2022, fue elegida la mejor de Ecuador.

Logros destacados de Vargas