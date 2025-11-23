Ecuador gana su primera medalla de oro en los Juegos Bolivarianos con la maratonista Silvia Ortiz

La deportista ecuatoriana conquistó la primera presea de oro en esta edición de los Juegos Bolivarianos.

Ecuador ganó este domingo 23 de noviembre del 2025 su primera medalla de oro en la edición de este año de los Juegos Bolivarianos, que se realizan en Ayacucho, Lima. La deportista Silvia Ortiz obtuvo la presea en la competencia de maratón.

Ortiz compitió con el número 469 en el pecho y obtuvo su medalla como "campeona de maratón en la rama femenina", publicó el Team Ecuador en su cuenta de X, con un tiempo de 2:34.54

A su vez, Fernando Moreno también consiguió otra medalla para Ecuador, es más, es la primera presea de bronce.

Moreno ocupó el tercer puesto en la maratón masculina, con un tiempo de 2:18:17 en estos Juegos Bolivarianos.

En la anterior edición de los Juegos Bolivarianos, disputada en Valledupar en 2022, la delegación ecuatoriana terminó en el tercer lugar con 147 medallas: 40 de oro, 51 de plata y 56 de bronce.

Los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima tendrán lugar del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 y contarán con la participación de 17 delegaciones