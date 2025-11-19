Lucía Yépez, la figura de Ecuador entre los 176 deportistas que viajarán a Juegos Bolivarianos

La delegación de Ecuador está definida para el viaje a Perú a los Juegos Bolivarianos.

La luchadora Lucía Yépez, medalla olímpica de plata en París 2024, será la figura más destacada de Ecuador en los Juegos Bolivarianos de 2025, donde la delegación ecuatoriana estará compuesta por 176 deportistas cuyo objetivo será superar las 147 preseas obtenidas en la cita de Valledupar (Colombia) en 2022.

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) precisó este miércoles que Ecuador irá a Ayacucho y Lima (Perú) con una "delegación priorizada", cuyos abanderados serán el boxeador Gerlon Congo y la patinadora de velocidad Gabriela Vargas, que atesora siete medallas en dos mundiales consecutivos de la disciplina.

El objetivo de Ecuador será superar la actuación en los pasados Bolivarianos, en los que Ecuador se ubicó tercero en el medallero, con 40 medallas de oro, 51 de plata y 56 de bronce.

También alientan la esperanza de medallas la reciente campeona mundial de lucha Génesis Reasco, los boxeadores Gerlon Congo y María José Palacios y la luchadora Luisa Valverde, los tres con diplomas olímpicos en París 2024.

El levantamiento de pesas será otro de los deportes donde Ecuador espera destacar. Si bien no están las hermanas Dájomes y Angie Palacios, ambas medallistas olímpicas, sí estará la hermana menor de ambas, Jessica Palacios, medallista mundial junior.

En levantamiento de pesas también estarán las campeonas mundiales juveniles Bella Paredes y Kelin Jiménez.

El kárate ecuatoriano será representado por el campeón panamericano y campeón defensor bolivariano José Acevedo, y en la lucha grecorromana uno de los favoritos será el bicampeón de Juegos Panamericanos Andrés Montaño, así como en kárate femenino apuntan al podio las medallistas panamericanas Jacqueline Factos y Valeria Echever.

La lista de atletas con grandes opciones para adjudicarse medallas la fortalecen los ciclistas Jefferson Cepeda, Alexander Cepeda y Jonathan Caicedo.

Andrés Torres irá como campeón panamericano en pentatlón moderno y el surf tendrá a Génesis Borja, reciente campeona del Alas Global Tour 2025; la olímpica Dominic Barona y el campeón panamericano Álex Suárez.

Otro de los deportes que ha experimentado grandes progresos en Ecuador es el ecuestre, con el campeón de adiestramiento en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Julio Mendoza.

En tiro deportivo estarán las participantes olímpicas Mariana Pérez y Diana Durango, junto a los también olímpicos en aguas abiertas, Esteban Enderica y David Farinango.

Ecuador participará en atletismo, natación, bádminton, béisbol, boxeo, canotaje, carrera de BMX, ciclismo de ruta, ciclismo campo a tráves, ecuestre, gimnasia artística, judo, kárate, levantamiento de pesas, lucha, patinaje de velocidad, pelota vasca, pentatlón moderno, squash, surf, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, vela y voleibol playa.