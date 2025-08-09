El ciclista Bernardo Vintimilla atravesó el Ecuador de norte a sur en menos de tres días

Bernardo Vintimilla cumplió el reto "non stop" y atravesó toda la Sierra en su bicicleta.

El ciclista ecuatoriano, Bernardo Vintimilla, cumplió el reto de ultra ciclismo non stop (sin parar). Recorrió más de 1 100 kilómetros a lo largo de la Panamericana E35 y atravesó el Ecuador por toda la Sierra.

Vintimilla completó el viernes 8 de agosto el “Desafío Uniandes E35 Ecuador”. En 58 horas, recorrió en bicicleta las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Azuay y Loja, por la avenida E35.

El ciclista enfrentó un desnivel acumulado de 21 000 metros desde el Puente de Rumichaca, en Carchi, hasta Macará, la frontera sur con Perú.

El recorrido no solo fue un reto físico. Vintimilla enfrentó el frío helado de la madrugada en la Sierra, el sol abrasador del mediodía en los tramos costeros y la soledad interminable de la carretera. Cada kilómetro fue un recordatorio del límite humano y de cómo la voluntad puede superarlo.

"No fue solo una competencia, fue un acto de fe en mí mismo y en lo que podemos lograr como ecuatorianos", declaró emocionado al cruzar la meta.

La ruta Ecuador Non Stop se ha consolidado como un desafío que trasciende lo deportivo: es una muestra de unidad, resistencia y orgullo nacional.