Richard Carapaz ya tiene a su 'guardia de honor' en el NSN Cycling Team para 2027

El fichaje bomba de Richard Carapaz por el NSN Cycling Team para las temporadas 2027-2029 marca el inicio de una ambiciosa reestructuración en el proyecto ciclista impulsado por la firma de Andrés Iniesta.

La 'Locomotora del Carchi' no desembarca sola en la escuadra suiza; la dirección deportiva ha concretado una serie de contrataciones clave para rodear al ecuatoriano de un bloque competitivo capaz de plantar cara a las grandes potencias del WorldTour en todos los terrenos.

El principal refuerzo para respaldar las aspiraciones de Carapaz en las etapas de alta montaña es el colombiano Santiago Buitrago, quien llega procedente del Bahrain Victorious.

La dupla sudamericana promete convertirse en uno de los tándems más explosivos del pelotón en los puertos de categoría especial, combinando la audacia y experiencia del carchense con el cambio de ritmo devastador que caracteriza al escalador bogotano en el remate de las grandes vueltas.

Ciclista Perfil / Especialidad Equipo de Procedencia Santiago Buitrago Escalador y cazador de etapas Bahrain Victorious Lennert Van Eetvelt Escalador / Vueltómano joven Lotto Dstny Kasper Asgreen Rodador, clasicómano y contrarrelojista EF Education-EasyPost Artem Shmidt Especialista en contrarreloj / Rodador INEOS Grenadiers Cedric Beullens Gregario de llano y clásicas de pavé Lotto Dstny Jens Verbrugghe Clasicómano / Proyección Groupama-FDJ Continental

A la fortaleza en el ascenso se suma el talento emergente del belga Lennert Van Eetvelt, proveniente del Lotto Dstny.

Con su capacidad para sostener ritmos elevados en ascensos prolongados y su notable progresión como vueltómano, Van Eetvelt asumirá el rol de gregario de lujo en las fases decisivas de montaña, garantizando que el líder ecuatoriano cuente con protección y alternativas tácticas cuando la carrera se seleccione.

En el terreno llano y las etapas de transición, Carapaz mantendrá la complicidad y el trabajo de Kasper Asgreen, con quien ya comparte filas en el EF Education-EasyPost.

El potente rodador y clasicómano danés liderará la protección del ecuatoriano frente a los vientos de costado, los tramos llanos de alta velocidad y las ubicaciones previas a los puertos, aportando un rodaje de primer nivel indispensable para evitar contratiempos.

El engranaje del NSN Cycling Team se completa con las incorporaciones del belga Cedric Beullens y el joven estadounidense Artem Shmidt, diseñadas para fortalecer el trabajo sucio en los primeros kilómetros de cada jornada.

Con este mercado de pases estratégico, el equipo suizo estructura una formación equilibrada que combina veteranía, potencia en el plano y una contundente guardia de montaña orientada a catapultar a Richard Carapaz hacia la pelea por los podios continentales.