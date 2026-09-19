Richard Carapaz no correrá el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

Richard Carapaz no disputará el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 y se enfocará en recuperarse antes de volver a competir.

El ecuatoriano decidió priorizar su recuperación tras presentar complicaciones de salud. El Mundial se disputará del 20 al 27 de septiembre en Canadá.

Richard Carapaz anunció este sábado 19 de septiembre que no participará en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, donde estaba previsto que represente a Ecuador en la categoría élite masculina.

Priorizará su salud

La ‘Locomotora del Carchi’ explicó que la decisión se tomó después de una evaluación con su equipo de rendimiento y que ya fue comunicada formalmente a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo.

“Se ha determinado que lo más responsable es priorizar mi salud y enfocarme en una pronta recuperación”. Richard Carapaz, ciclista profesional.

Carapaz señaló que continuará con su recuperación para regresar cuanto antes a los entrenamientos.

Cerraría así una gran temporada

La ausencia podría marcar el final de su temporada 2026, un año en el que fue Rey de la Montaña en el Tour de Francia, terminó cuarto en la clasificación general de la Vuelta a España y se metió en el Top 10 del ranking mundial de la UCI.

Carapaz integraba la nómina de Ecuador para el Mundial junto a Jhonatan Narváez. Por ahora, no se ha informado quién podría reemplazarlo.