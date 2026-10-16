Richard Carapaz se unirá al NSN Cycling Team: el anuncio oficial lo hizo Andrés Iniesta

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz en la victoria de la etapa 18 del Tour de Francia.

El mercado de transferencias del ciclismo internacional ha dado un giro histórico tras confirmarse de manera oficial la incorporación del ecuatoriano Richard Carapaz al NSN Cycling Team.

El ciclista carchense se convertirá en la principal figura y jefe de filas de la escuadra WorldTour impulsada por el exfutbolista Andrés Iniesta y la firma Never Say Never, dando inicio a una de las alianzas más ambiciosas de la élite del deporte sobre pedales de cara a las próximas temporadas.

Para concretar este movimiento, 'La Locomotora del Carchi' alcanzó un acuerdo amistoso para la rescisión anticipada de su contrato con el EF Education-EasyPost, estructura con la que compitió durante las últimas cuatro campañas.

A call from one champion to another 📞 @andresiniesta8 gives a warm welcome to NSN’s newest signing ✍️ —— Una llamada entre campeones 📞 @andresiniesta8 da la bienvenida al nuevo fichaje de NSN ✍️ #WeAreNSN #ForFin | @weare_NSN https://t.co/AiBi66MYpV — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) October 16, 2026

Tras un ciclo caracterizado por destellos de brillantez en las Grandes Vueltas y protagonismo en el ciclismo europeo, el tricolor de 33 años cierra su ciclo en el conjunto estadounidense para asumir un nuevo reto profesional.

El vínculo contractual de Carapaz con el NSN Cycling Team contempla una duración de tres temporadas, comprometiendo su presencia en la escuadra a partir de 2027.

"Conseguir la firma de Richard Carapaz es un momento importante para nuestro equipo y un punto de inflexión para el desarrollo de nuestro proyecto deportivo", declaró en un comunicado Kjell Carlstrom, director general de NSN Cycling, formación que tomó el relevo hace un año del equipo Israel-Premier Tech.

Con esta firma, el equipo garantiza la llegada de un líder experimentado que cuenta en su palmarés con el título del Giro de Italia 2019, la medalla de oro olímpica en Tokio 2020 y múltiples podios en el Tour de Francia y la Vuelta a España.

La llegada del corredor tricolor representa la piedra angular del proyecto deportivo del NSN Cycling Team, que busca afianzarse entre la élite global disputando las clasificaciones generales de las tres Grandes Vueltas del calendario UCI.

Gracias, Richie. Por todo. https://t.co/B7DJutGf30 — EF Pro Cycling (@EFprocycling) October 16, 2026

La dirección técnica de la escuadra apuesta por la garra y la capacidad de ataque del ecuatoriano para medir fuerzas frente a los grandes capos de la categoría en las jornadas de alta montaña.

Para acompañar a Carapaz en sus aspiraciones continentales, la directiva del NSN Cycling Team ya se encuentra estructurando un bloque sólido de escaladores y rodadores experimentados.

La intención del equipo es conformar una nómina competitiva que brinde el soporte necesario al carchense en las etapas decisivas, asegurando una presencia destacada tanto en carreras de un día como en las exigentes pruebas por etapas de tres semanas.

"Para mí es una oportunidad increíble, como corredor, formar parte de este proyecto y, sobre todo, ser uno de los líderes del equipo... Tengo muchísimas ganas Richard Carapaz/ Ciclista

Con este fichaje, Richard Carapaz inicia una nueva etapa en su trayectoria profesional con la mira puesta en ampliar su palmarés en el ciclismo de máximo nivel.

La afición ecuatoriana y el deporte internacional seguirán de cerca el desarrollo de esta nueva alianza, que promete dinamizar la lucha por las maillots de líderes en el WorldTour a partir de la temporada 2027.