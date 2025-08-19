EF Pro Cycling: Richard Carapaz se perderá la Vuelta a España; la mira puesta en Campeonato Mundial

Richard Carapaz, el mejor sudamericano del ciclismo mundial en la actualidad, se baja de la Vuelta a España.

"Richard Carapaz se perderá la Vuelta a España, pero la temporada está lejos de terminar". Con este mensaje EF Pro Cycling anunció la sensible baja en una de las tres grandes competencias del ciclismo mundial.

"Ahora, nuestros próximos objetivos son las clásicas italianas, especialmente Il Lombardia, y también el Campeonato Mundial de Ruanda", indicó el equipo de la Locomotora del Carchi, que nuevamente se retira abruptamente de una competición, como lo hiciera del Tour de Francia 2025.

"Es un Campeonato Mundial muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad, y quiero prepararme lo mejor posible", dijo Richie tras la decisión de no participar en La Vuelta a España.

El equipo de Carapaz descartó alguna lesión al señalar que "tras un revés a mitad de temporada, Richie ha recuperado su chispa".

"Con el otoño italiano y las franjas arcoíris en Ruanda a la vuelta de la esquina, nuestro cóndor ecuatoriano está listo para volar de nuevo", escribió en su cuenta de X EF Pro Cycling.

Problemas físicos lo dejaron sin Tour de Francia

El ecuatoriano estuvo muy cerca de ganar el Giro de Italia 2025, pero finalmente se quedó con la tercera posición tras una última etapa de montaña que resultó decisiva. En esa jornada, Simon Yates logró superar tanto a Carapaz como a Isaac del Toro, definiendo así la clasificación final de la carrera.

Después del Giro, Carapaz no pudo participar en el Tour de Francia debido a problemas físicos, lo que obligó al ecuatoriano a modificar su calendario de competencias.

Tras un contratiempo a mitad de temporada, Carapaz ha recuperado su rendimiento y se prepara para los retos que le esperan en la segunda mitad del año.

Todo apuntaba a que competiría en la Vuelta a España, pero su equipo anunció que el ciclista tendrá otros objetivos para el cierre de la temporada 2025.