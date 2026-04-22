Aucas abre las puertas de su estadio para que hinchas vivan el superclásico gratis

Ante el comunicado de Liga de Quito que el superclásico capitalino se jugará sin hinchada visitante en el estadio Rodrigo Paz Delgado. La dirigencia de Sociedad Deportiva Aucas anunció que abrirá las puertas de su estadio para proyectar el partido.

El ingreso será gratuito y los aficionados podrán entrar a partir de las 19:00. "El partido será proyectado en pantalla gigante en nuestro estadio, en un evento gratuito y pensado para toda la familia", escribió Aucas en un comunicado.

Liga de Quito recibe a Aucas por la fecha 10 de la LigaPro. El partido de jugará a las 20:00 de este miércoles 22 de abril y será transmitido en señal abierta de Teleamazonas y también en Teleamazonas.com