Verstappen gana prueba de resistencia en Nürburgring pero es descalificado

El cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, se impuso este sábado en una carrera de resistencia de 4 horas, la NLS2, en Nürburgring (Alemania), con el francés Jules Gounon y el español Dani Juncadella como compañeros, pero fueron descalificados por un error del equipo.

Inscrito en categoría GT3 al volante de un Mercedes AMG con los colores de Red Bull, 'Mad Max', que se había hecho con la pole position el sábado por la mañana con casi dos segundos de ventaja sobre su primer perseguidor, contribuyó después a la victoria de su equipo.

Seis días después de su abandono en el Gran Premio de China de F1 y una semana antes de disputar el GP de Japón en Suzuka, Verstappen recuperó durante unas horas la sonrisa al volante de un GT3.

Pero su coche fue descalificado por haber utilizado siete juegos de neumáticos durante la carrera, cuando solo se permitían seis.

"La descalificación es difícil de aceptar", declaró Christian Hohenadel, jefe del equipo Winward, citado por el medio Motorsport.com. "Por desgracia, un error interno no dejó a los comisarios otra opción que excluir al coche ganador".

Al piloto neerlandés le está costando encontrar su sitio esta temporada en la F1, mientras que una nueva normativa ha transformado en profundidad los monoplazas, cuyo motor es ahora un 50% térmico y un 50% eléctrico.

Su inicio de temporada está resultando decepcionante: sexto en el GP de Melbourne (Australia) el 8 de marzo, sólo pudo ser noveno en la carrera esprint el sábado en Shanghái y abandonó a diez vueltas para la final en el GP del domingo por un problema mecánico.

El neerlandés anunció recientemente su participación en las 24 Horas de Nürburgring en mayo.