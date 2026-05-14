¡Orgullo ecuatoriano! Denil Castillo levanta la Copa de Dinamarca con Midtjylland

Denil Castillo se consagró campeón con Midtjylland de la Copa de Dinamarca

En una jornada histórica para el fútbol ecuatoriano en Europa, el Midtjylland, con la participación del volante tricolor Denil Castillo, se consagró campeón de la Copa de Dinamarca este 14 de mayo. El conjunto de los 'Lobos' se impuso por la mínima diferencia (0-1) ante el Copenhague en una final de alta tensión disputada en la capital danesa.

El encuentro se caracterizó por una paridad táctica extrema entre los dos clubes más poderosos del país. Castillo, quien saltó al campo como titular, cumplió con una labor de equilibrio fundamental en la zona medular para contener las arremetidas del rival.

El mediocampista ecuatoriano permaneció en cancha hasta el minuto 59, momento en el que fue sustituido por Júnior Brumado en una variante ofensiva clave para el desenlace del juego.

La gloria para el Midtjylland llegó en el tramo final del compromiso. Cuando el partido parecía destinado a la prórroga, el surcoreano Lee Ham-Beom logró romper el cerrojo del guardameta local para marcar el único tanto del partido.

Con esta solitaria anotación, el equipo de Castillo aseguró el trofeo y desató el festejo de los seguidores en las gradas.Un palmarés envidiable a los 22 años

Para Denil Castillo, esta conquista representa su tercer título en el fútbol europeo y el primero en territorio danés desde su llegada a la institución en junio de 2024. Su éxito en Dinamarca se suma a una racha positiva para los legionarios ecuatorianos en el Viejo Continente, coincidiendo con la reciente consagración de Kevin Rodríguez en Bélgica.

A pesar de su corta edad, el volante ya ostenta un palmarés de élite:

En Europa: Dos títulos con el Shakhtar Donetsk (Ucrania) y ahora la Copa de Dinamarca con el Midtjylland.

En Ecuador: Formó parte de la histórica temporada 2023 de Liga de Quito, donde se adjudicó la LigaPro y la Copa Sudamericana.

Con este nuevo metal dorado, Castillo consolida su crecimiento profesional y reafirma su posición como una de las realidades más sólidas del fútbol ecuatoriano en el exterior.